Як відрізнити COVID-19 від туберкульозу

Смертність від туберкульозу в Україні може зрости удвічі. Однією з причин такої ситуації є те, що симптоми туберкульозу подібні на симптоми коронавірусу.

Експерти наголошують, що звертаючись до лікаря з підозрою на певну хворобу, необхідно вказати будь-які нюанси. Тому варто уважно дослухатися до свого тіла.

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Схожі симптоми туберкульозу і COVID-19:

підвищена температура тіла;

тривалий кашель;

слабкість.

Виключити наявність туберкульозу може лише лікар

Щоб виключити туберкульоз, потрібно не затягувати зі зверненням за медичною допомогою. Лікарі проведуть додаткові скринінги та обстеження.

Туберкульоз – виліковне захворювання. Головне – регулярно приймати призначені лікарем препарати,

– зазначили у відомстві.



Порівняння симптомів туберкульозу та коронавірусу / Інфографіка Центр громадського здоров'я

Туберкульоз поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Будь-хто може захворіти на туберкульоз, якщо вдихне краплі з туберкульозними бактеріями.

Але в основну групу ризику потрапляють люди, які: