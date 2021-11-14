Як відрізнити грип від коронавірусу

Вчені вже довели, що коронавірус значно небезпечніший за грип. Втім зараз в Україні поширюються обидві недуги, які можуть мати важкий перебіг та летальні наслідки

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали різницю між сезонним грипом та коронавірусом. Там наголосили, що обидві недуги – респіраторні захворювання, які викликаються різними вірусами.

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Причиною першого є віруси грипу, другого – коронавірус, який вперше виявили у 2019 році. Обидва можуть передаватись від людини до людини, які перебувають поруч.

Коронавірус vs грип

Зазначається, що за останньою інформацією, імовірніше, COVID-19 поширюється легше, ніж грип.

У відомстві зазначають, що у порівнянні із грипом, COVID-19 може викликати більш серйозні наслідки для здоров'я. Окрім того, людина, інфікована коронавірусом, може мати довший безсимптомний період і може бути заразною для інших також довше.

Водночас визначити, чим саме хворіє людина лише на основі симптомів неможливо. Особливо, якщо враховувати те, що COVID-19 може мати широкий спектр симптомів. Для підтвердження точного діагнозу необхідне тестування,

– повідомили у МОЗ.

Важливо, що людина може бути інфікована двома вірусами одночасно і мати симптоми як грипу, так і COVID-19. Також обидва захворювання можуть проходити безсимптомно.

Спільними симптомами можуть бути:

підвищена температура або лихоманка/відчуття ознобу;

кашель;

втома;

задишка та утруднене дихання;

біль у горлі;

нежить та закладеність носу;

біль у м'язах;

головний біль;

блювання та діарея;

втрата смаку та запаху (хоча частіше це зустрічається при COVID-19).

Зазначається, що від моменту інфікування та появи симптомів може пройти один та більше днів. У обох випадках інфікована людина може виділяти та поширювати вірус до того, як з'являться видимі симптоми. Проте симптоми COVID-19 можуть проявлятись довше, ніж симптоми грипу.

У випадку із коронавірусом, людина може бути заразною довше, ніж хворі на грип.

Як вберегти себе та близьких

Єдиним захистом від цих захворювань є вакцинація. У МОЗ наголошують, що всі доступні в Україні вакцини проти грипу є безпечними та ефективними проти штамів вірусу. Крім цього, вакцинація проти грипу захищає від ускладнень коронавірусу.

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Не варто відмовлятися від щеплення проти грипу, якщо ви плануєте вакцинуватися від COVID-19. Ба більше, це можна зробити одночасно.