Так, наближається весна, тож на алергіків очікує купа збудників. Тим часом захворюваність на коронавірус ще не спала, тому деякі люди можуть переплутати симптоми.
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Як відрізнити коронавірус від сезонної алергії:
Так, сезонна алергія також може спричинити кашель, нежить та утому. А от підвищення температури все ж таки частіше зустрічається у людей із COVID-19.
Якщо ж ви відчуваєте втрату смаків та запахів, це вже не алергія, а коронавірус. Тим часом свербіж очей та сльозотеча точно свідчать про алергічну реакцію.
Більше симптомів ви можете побачити в інфографіці.
Симптоми коронавірусу та алергії / Інфографіка МОЗ
Що робити, якщо не можете розібратися у симптомах
Зверніться до свого сімейного лікаря та чесно повідомте йому свої симптоми. За потреби він направить вас на ПЛР-тестування.
Якщо йдете на прийом, то обов'язково:
- використовуйте засоби індивідуального захисту,
- уникайте великих скупчень людей,
- тримайте дистанцію,
- узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.