Так, наближається весна, тож на алергіків очікує купа збудників. Тим часом захворюваність на коронавірус ще не спала, тому деякі люди можуть переплутати симптоми.

До теми Вагітність після 30: які існують ризики і як підготуватися до зачаття та пологів

Як відрізнити коронавірус від сезонної алергії:

Так, сезонна алергія також може спричинити кашель, нежить та утому. А от підвищення температури все ж таки частіше зустрічається у людей із COVID-19.

Якщо ж ви відчуваєте втрату смаків та запахів, це вже не алергія, а коронавірус. Тим часом свербіж очей та сльозотеча точно свідчать про алергічну реакцію.

Більше симптомів ви можете побачити в інфографіці.



Симптоми коронавірусу та алергії / Інфографіка МОЗ

Що робити, якщо не можете розібратися у симптомах

Зверніться до свого сімейного лікаря та чесно повідомте йому свої симптоми. За потреби він направить вас на ПЛР-тестування.

Якщо йдете на прийом, то обов'язково: