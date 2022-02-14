Коронавірус часто можна сплутати з іншими вірусними захворювання або тими, які викликають схожі симптоми. І алергія не виключення.

Так, наближається весна, тож на алергіків очікує купа збудників. Тим часом захворюваність на коронавірус ще не спала, тому деякі люди можуть переплутати симптоми.

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Як відрізнити коронавірус від сезонної алергії:

Так, сезонна алергія також може спричинити кашель, нежить та утому. А от підвищення температури все ж таки частіше зустрічається у людей із COVID-19.

Якщо ж ви відчуваєте втрату смаків та запахів, це вже не алергія, а коронавірус. Тим часом свербіж очей та сльозотеча точно свідчать про алергічну реакцію.

Більше симптомів ви можете побачити в інфографіці.



Симптоми коронавірусу та алергії / Інфографіка МОЗ

Що робити, якщо не можете розібратися у симптомах

Зверніться до свого сімейного лікаря та чесно повідомте йому свої симптоми. За потреби він направить вас на ПЛР-тестування.

Якщо йдете на прийом, то обов'язково: