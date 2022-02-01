Як відрізнити коронавірус від застуди: порада МОЗ

Нині в Україні зростає захворюваність на коронавірус. Окрім цього, взимку підвищені ризики застудитися чи підхопити грип, тож питання про те як відрізнити COVID-19 від інших вірусів стоїть гостро.

Відрізнити коронавірус від іншого гострого респіраторного захворювання можна лише за допомогою тестування. На цьому в ефірі "Сніданку з 1+1" наголосив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Альтернативних шляхів, як відрізнити – це Омікрон чи гостра респіраторна вірусна інфекція, крім тестування, не існує. Можна використовувати швидкі тести на майже всю респіраторну групу, наприклад на віруси грипу, або швидкі тести на визначення коронавірусу. Тому тестування – єдиний шлях для того, щоб поставити вірний діагноз,

– заявив Кузін.

Перебіг хвороби залежить від багатьох факторів

Відомо, що діти легше переносять коронавірус, ніж дорослі. При цьому у дітей набагато частіше спостерігається підвищення температури. Ігор Кузін додав, що існує й залежність перебігу COVID-19 від наявності супутніх захворювань та щеплень.

Він наголосив, що від важких ризиків хвороби допомагає захистити вакцинація.

Омікрон може стати останнім штамом за однієї умови

Кузін вважає, що для того, аби штам Омікрон став останнім, весь світ повинен виконати амбітну мету з вакцинації 70% населення.

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