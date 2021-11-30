Як відрізнити нав'язливі думки від ОКР: 3 основні ознаки
Джерело:Everyday Health
Чимось перейматися – це нормально. Ритуали можуть заспокоювати людський мозок, навіть якщо вони беззмістовні. Але де ж межа та ознаки обсесивно-компульсивного розладу?
Наприклад, маніакальна схильність до чистоти й впевненість у злочинах, які людина не скоювала – усе це є ознаками обсесивно-компульсивного розладу.
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Однак якщо нав'язливі ідеї викликають занепокоєння, наприклад, через проблеми на роботі чи в особистому житті, вони навряд чи стануть медичною проблемою. А от компульсивна (нав'язлива) поведінкою може викликати занепокоєння.
Як відрізнити хворобу від особливостей психіки
Як самостійно з'ясувати, з чим зіткнулися: з особливостями психіки або зі справжнісінькою хворобою? Вчені вважають, що в ОКР і просто нав'язливих думок є 3 основні відмінності.
- Перевірте, чи заважають нав'язливі думки вашому повсякденному життю. Якщо не заважають, швидше за все, це не ОКР.
- Можете ви контролювати свої думки чи ні? Для людини без ОКР власні нав'язливі ідеї зазвичай викликають занепокоєння, часто здаються йому частиною особистості. А от люди з ОКР мають зовсім інший досвід: нав'язливі думки їх турбують, вони хотіли б позбутися їх, але не можуть цього зробити.
- У людини з ОКР нав'язлива ідея завжди поєднується з компульсією, тобто з нав'язливою дією. Спробуйте визначити, чи виникає у вас компульсивна поведінка через нав'язливу думку або у відповідь на неї.
Що ж тепер робити
Якщо вам погано, якщо вас турбує ваш стан, незалежно від діагнозу, варто звернутися до лікаря. За допомогою професіонала ви навчитеся контролювати емоції та справлятися з тривогою.
Що таке ОКР
Коли людина хворіє на цю недугу, її серце починає битися частіше, руки пітніють, а в голові з'являються картини з негативним розвитком подій. Іноді відчувати тривогу – це нормально. Однак постійна тривога є передвісником неврозів, тобто захворювань психіки.
До таких порушень призводить велике навантаження на основні нервові процеси – збудження й гальмування. Одним із психічних розладів є обсесивно-компульсивний розлад.
Обсесивно-компульсивний розлад – це захворювання, яке привчає людину до безглуздих ритуалів і вселяє неймовірний страх порушити послідовність дій.
Симптоми ОКР
Вони можуть бути легкими, помірними чи важкими: тривога, підвищена занепокоєність, невизначеність. Зазвичай вони посилюються під час стресу. Нав'язливі ідеї можна розділити на 4 умовні підгрупи:
- Надмірний страх перед мікробами чи зараженням.
- Небажані, заборонені чи табуйовані думки про секс, релігію.
- Агресивні думки щодо себе чи людей.
- Пристрасть до ідеального порядку чи симетрії.
Так, страх перед мікробами може змусити людину постійно мити руки та протирати їх антисептиками. Тобто не просто кілька разів на день – перед їжею та після вулиці, а нескінченно й за будь-яких обставин.