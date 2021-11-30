Як відрізнити нав'язливі думки від ОКР: 3 основні ознаки

Чимось перейматися – це нормально. Ритуали можуть заспокоювати людський мозок, навіть якщо вони беззмістовні. Але де ж межа та ознаки обсесивно-компульсивного розладу?

Наприклад, маніакальна схильність до чистоти й впевненість у злочинах, які людина не скоювала – усе це є ознаками обсесивно-компульсивного розладу.

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Однак якщо нав'язливі ідеї викликають занепокоєння, наприклад, через проблеми на роботі чи в особистому житті, вони навряд чи стануть медичною проблемою. А от компульсивна (нав'язлива) поведінкою може викликати занепокоєння.

Як відрізнити хворобу від особливостей психіки

Як самостійно з'ясувати, з чим зіткнулися: з особливостями психіки або зі справжнісінькою хворобою? Вчені вважають, що в ОКР і просто нав'язливих думок є 3 основні відмінності.

Перевірте, чи заважають нав'язливі думки вашому повсякденному життю. Якщо не заважають, швидше за все, це не ОКР. Можете ви контролювати свої думки чи ні? Для людини без ОКР власні нав'язливі ідеї зазвичай викликають занепокоєння, часто здаються йому частиною особистості. А от люди з ОКР мають зовсім інший досвід: нав'язливі думки їх турбують, вони хотіли б позбутися їх, але не можуть цього зробити. У людини з ОКР нав'язлива ідея завжди поєднується з компульсією, тобто з нав'язливою дією. Спробуйте визначити, чи виникає у вас компульсивна поведінка через нав'язливу думку або у відповідь на неї.

Що ж тепер робити

Якщо вам погано, якщо вас турбує ваш стан, незалежно від діагнозу, варто звернутися до лікаря. За допомогою професіонала ви навчитеся контролювати емоції та справлятися з тривогою.

Що таке ОКР

Коли людина хворіє на цю недугу, її серце починає битися частіше, руки пітніють, а в голові з'являються картини з негативним розвитком подій. Іноді відчувати тривогу – це нормально. Однак постійна тривога є передвісником неврозів, тобто захворювань психіки.

До таких порушень призводить велике навантаження на основні нервові процеси – збудження й гальмування. Одним із психічних розладів є обсесивно-компульсивний розлад.

ОКР – що це? Обсесивно-компульсивний розлад – це захворювання, яке привчає людину до безглуздих ритуалів і вселяє неймовірний страх порушити послідовність дій.

Симптоми ОКР

Вони можуть бути легкими, помірними чи важкими: тривога, підвищена занепокоєність, невизначеність. Зазвичай вони посилюються під час стресу. Нав'язливі ідеї можна розділити на 4 умовні підгрупи:

Надмірний страх перед мікробами чи зараженням.

Небажані, заборонені чи табуйовані думки про секс, релігію.

Агресивні думки щодо себе чи людей.

Пристрасть до ідеального порядку чи симетрії.

Так, страх перед мікробами може змусити людину постійно мити руки та протирати їх антисептиками. Тобто не просто кілька разів на день – перед їжею та після вулиці, а нескінченно й за будь-яких обставин.