Як відрізняється психологічний стан різних поколінь: дослідження

Вчені проаналізували психологічний стан двох найстарших поколінь – бебі-бумерів та покоління Z. Дослідники встановили вік, у якому потрібно найсильніше дбати про своє психологічне здоров'я.

Джерело: Psychological Medicine

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Вчені з Інституту соціальних досліджень Університетського коледжу Лондона проаналізували дані, зібрані за останні 4 десятиліття. Загалом аналіз охопив понад 28 тисяч дорослих людей, які беруть участь в різних британських дослідженнях. Науковці вивчали розповіді учасників про свій психічний стан віком від 23 до 69 років.

Респондентів поділили на 3 групи:

представники покоління Х, бебі-бумери, народжені після 1958 року бебі-бумери, народжені після 1946-го.

Вчені виявили, що представники покоління X більш схильні до психологічних розладів, ніж бебі-бумери. Можливо через те, що вони вийшли на ринок праці наприкінці 1980-х і початку 1990-х, в період рецесії й високого безробіття. Окрім цього, їм значно важче знайти житло.

У 1 та 2 груп рівень стресу поступово знижувався з 20 до 30 років, а ось у 3 групи навпаки поступово зростав. Але абсолютно у всіх учасників рівень тривоги й стресу, а також чистота появи психологічних проблем з часом почали підвищуватися до віку 46 – 53 років.

Результати дослідження