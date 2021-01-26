Як відрізняється психологічний стан різних поколінь: дослідження

Вчені проаналізували психологічний стан двох найстарших поколінь – бебі-бумерів та покоління Z. Дослідники встановили вік, у якому потрібно найсильніше дбати про своє психологічне здоров'я.
Джерело: Psychological Medicine
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Вчені з Інституту соціальних досліджень Університетського коледжу Лондона проаналізували дані, зібрані за останні 4 десятиліття. Загалом аналіз охопив понад 28 тисяч дорослих людей, які беруть участь в різних британських дослідженнях. Науковці вивчали розповіді учасників про свій психічний стан віком від 23 до 69 років.
Респондентів поділили на 3 групи:
- представники покоління Х,
- бебі-бумери, народжені після 1958 року
- бебі-бумери, народжені після 1946-го.
Вчені виявили, що представники покоління X більш схильні до психологічних розладів, ніж бебі-бумери. Можливо через те, що вони вийшли на ринок праці наприкінці 1980-х і початку 1990-х, в період рецесії й високого безробіття. Окрім цього, їм значно важче знайти житло.
У 1 та 2 груп рівень стресу поступово знижувався з 20 до 30 років, а ось у 3 групи навпаки поступово зростав. Але абсолютно у всіх учасників рівень тривоги й стресу, а також чистота появи психологічних проблем з часом почали підвищуватися до віку 46 – 53 років.
Результати дослідження
- У представників покоління Х психологічні проблеми зустрічалися частіше. 16% респондентів повідомляли про наявність розладів у віці 26 років, в 30 років цей показник знижувався до 14%. В 34 роки він зростав знову до 16%, до 19% – в 42 роки, до 20% – в 46 років.
- Серед народжених після 1958 року поширеність захворювань становила 10% у віці 23 років. Потім вона знизилася до 8% в 33 роки. А після підіймалася: до 13% у віці 42 років і до 15% в 50 років.
- Для тих, хто народився в 1946 році, рівень психологічних розладів неухильно зростав: з 6% у віці 36 років до 12% у 43 роки й до 19% в 53 роки. Серед них також спостерігалося зниження рівня психологічних розладів починаючи з 60-річного віку. Поширеність психічних захворювань падала з 18% у віці 60-64 років до 15% у 69 років.
- Найвищий рівень психічних розладів був серед жінок. Наприклад, серед представниць покоління Х жінки на 6% частіше мали проблеми з психічним здоров'ям, ніж чоловіки. Бебі-бумерки, які народилися в 1958 році, на 8% частіше. А ті, які народилися в 1946 році, на 10% частіше мали психічні хвороби, ніж чоловіки.