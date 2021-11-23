Щодня 700 дітей у віці до 5 років помирають від хвороб, спричинених антисанітарією. Про це йдеться у посланні Генерального секретаря ООН з нагоди Всесвітнього дня туалету, який був 19 листопада.

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Туалети рятують життя та сприяють забезпеченню гендерної рівності та покращенню стану суспільства в цілому,

– заявив Генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Він закликав вкладати більше коштів у забезпечення нормальних умов для всіх людей. Оскільки здійснення такого базового права людини, як право на воду та санітарію, "несе користь для людей, підприємств та всієї нашої планети".

Не лише безпечно для здоров'я, а й прибутково

За даними ООН, кожен долар, вкладений у будівництво туалетів та покращення санітарних умов, приносить до 5 доларів прибутку, насамперед у вигляді:

заощаджених медичних витрат,

зміцнення систем охорони здоров'я та освіти,

підвищеної продуктивності праці,

додаткових робочих місць.

Історія вчить нас, що досягти швидкого прогресу можна. Багато країн перетворили свої системи охорони здоров'я, вживши заходів щодо покращення санітарних умов та забезпечивши всьому населенню доступ до туалетів,

– зауважив голова ООН.

Підсумовуючи своє послання, він закликав країни вжити заходів для забезпечення здорового життя та доступу до санітарних умов для всіх.