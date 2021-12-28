Передусім варто скласти список та розробити святкове меню. У супермаркеті або на базарі є спокуса купити "всього й побільше".
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Тож уникайте гуртових покупок, щоби не придбати більше, ніж вам насправді потрібно і зважайте на якість. Краще обрати менше продуктів, але кращих.
Святковий стіл варто наповнити здоровими стравами. Використовуйте в рецептах багато овочів і цільнозернових продуктів. Споживайте нежирний білок, а низькокалорійні продукти зробіть основою вашого столу,
– розповіли у Центрі громадського здоров'я.
Поради, які допоможуть вберегти ваш шлунок та талію
- Не змішуйте складні вуглеводи, жири та білки. До прикладу, рибу краще поєднувати із зеленню та овочами. Це стосується і страв із картоплі – до них ліпше додавати овочі, а не запечене м'ясо чи рибу. Є багато креативних рецептів здорового харчування, потрібно лише трішки пошукати.
- Для приготування й заправлення страв обирайте в помірній кількості рослинні олії: оливкову, рапсову, кукурудзяну, соняшникову, арахісову тощо. Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. І пам'ятайте, що менший відсоток жирності не завжди означає користь.
- Не починайте святкову вечерю голодними. Завчасно перекусіть фруктами, йогуртом або завареними вівсяними пластівцями. Такий перекус дасть легке насичення і допоможе уникнути переїдання.
- Навіть якщо ви готуєте лише корисні страви, пам'ятайте, що розмаїття їжі стимулює нас до переїдання. Не споживайте багато, насолодіться трішки. Важливо контролювати себе та не переїдати, тоді уникнете дискомфорту у шлунку.
- Впродовж частування пийте більше води та намагайтесь відмовитися від солодких напоїв. Що ж до алкоголю, то навіть у свята потрібно пам'ятати: будь-яка доза є небезпечною для організму.
Не купуйте і не споживайте продукти, у якості яких ви не впевнені. Зважений підхід як до святкового, так і до щоденного харчування допоможе вберегти вас від харчових отруєнь і проблем із травленням,
– додали у відомстві.
Не картайте себе за калорії, але й не забувайте рухатись
Кілька зайвих калорій під час свят це цілком нормально. Але щоб уникнути їхнього накопичення та використати надмірну енергію, просто більше рухайтеся.
Не обов'язково для цього 1 січня бігти в зал, але буде корисною будь-яка фізична активність, яка вам подобається: сімейна прогулянка, гра в сніжки, танці чи пробіжка з хатнім улюбленцем.