Як відсвяткувати Новий рік без шкоди для травлення

Багатьом людям важко уявити собі Новий рік без розмаху і великої кількості страв. Тож у Центрі громадського здоров'я порадили, як виважено підійти до приготування святкового столу.

Передусім варто скласти список та розробити святкове меню. У супермаркеті або на базарі є спокуса купити "всього й побільше".

Актуально Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати

Тож уникайте гуртових покупок, щоби не придбати більше, ніж вам насправді потрібно і зважайте на якість. Краще обрати менше продуктів, але кращих.

Святковий стіл варто наповнити здоровими стравами. Використовуйте в рецептах багато овочів і цільнозернових продуктів. Споживайте нежирний білок, а низькокалорійні продукти зробіть основою вашого столу,

– розповіли у Центрі громадського здоров'я.

Поради, які допоможуть вберегти ваш шлунок та талію

Не змішуйте складні вуглеводи, жири та білки. До прикладу, рибу краще поєднувати із зеленню та овочами. Це стосується і страв із картоплі – до них ліпше додавати овочі, а не запечене м'ясо чи рибу. Є багато креативних рецептів здорового харчування, потрібно лише трішки пошукати.

Для приготування й заправлення страв обирайте в помірній кількості рослинні олії: оливкову, рапсову, кукурудзяну, соняшникову, арахісову тощо. Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. І пам'ятайте, що менший відсоток жирності не завжди означає користь.

Не починайте святкову вечерю голодними . Завчасно перекусіть фруктами, йогуртом або завареними вівсяними пластівцями. Такий перекус дасть легке насичення і допоможе уникнути переїдання.

. Завчасно перекусіть фруктами, йогуртом або завареними вівсяними пластівцями. Такий перекус дасть легке насичення і допоможе уникнути переїдання. Навіть якщо ви готуєте лише корисні страви, пам'ятайте, що розмаїття їжі стимулює нас до переїдання. Не споживайте багато, насолодіться трішки. Важливо контролювати себе та не переїдати, тоді уникнете дискомфорту у шлунку.

Впродовж частування пийте більше води та намагайтесь відмовитися від солодких напоїв. Що ж до алкоголю, то навіть у свята потрібно пам'ятати: будь-яка доза є небезпечною для організму.

Не купуйте і не споживайте продукти, у якості яких ви не впевнені. Зважений підхід як до святкового, так і до щоденного харчування допоможе вберегти вас від харчових отруєнь і проблем із травленням,

– додали у відомстві.

Не картайте себе за калорії, але й не забувайте рухатись

Кілька зайвих калорій під час свят це цілком нормально. Але щоб уникнути їхнього накопичення та використати надмірну енергію, просто більше рухайтеся.

Не обов'язково для цього 1 січня бігти в зал, але буде корисною будь-яка фізична активність, яка вам подобається: сімейна прогулянка, гра в сніжки, танці чи пробіжка з хатнім улюбленцем.