Як виглядатиме паспорт вакцинації в ЄС: фото
Європейська комісія 17 березня показала, як виглядатимуть паспорти вакцинації. Їх видаватимуть людям, які зробили щеплення проти коронавірусу, а також тим, хто перехворів чи отримав негативний тест.
Джерело:Єврокомісія
Паспорт буде в паперовому та електронному вигляді. Обидва варіанти – ідентичні.
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Які особливості матиме COVID-паспорт
- Паспорти будуть англійською та мовою країни, яка його видала.
- Документи повинні містити штрихкод, дату і місце вакцинації, а також тип препарату.
- Сам паспорт, зважаючи на фото, матиме 1 сторінку.
Які привілеї даватимуть документи
Насамперед мовиться про вільні подорожі. Однак в ЄС наголосили, що уряди країн самі вирішуватимуть, які обмеження вони готові зняти для власників сертифікатів.
Зауважимо, в ЄС планували запровадити паспорти до літа 2021 року, хоча ще в березні Всесвітня організація охорони здоров'я виступала проти цього.
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