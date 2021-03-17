Як виглядатиме паспорт вакцинації в ЄС: фото

Джерело:Єврокомісія
Європейська комісія 17 березня показала, як виглядатимуть паспорти вакцинації. Їх видаватимуть людям, які зробили щеплення проти коронавірусу, а також тим, хто перехворів чи отримав негативний тест.
Паспорт буде в паперовому та електронному вигляді. Обидва варіанти – ідентичні.
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Насамперед мовиться про вільні подорожі. Однак в ЄС наголосили, що уряди країн самі вирішуватимуть, які обмеження вони готові зняти для власників сертифікатів.
Зауважимо, в ЄС планували запровадити паспорти до літа 2021 року, хоча ще в березні Всесвітня організація охорони здоров'я виступала проти цього.
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