На зображені схематично показано шиповий білок вірусу, який взаємодіє із клітинами організму людини. Знімок зробили у дитячій лікарні Bambino Gesu у Римі.
До теми Ще у трьох країнах Європи виявили випадки нового штаму Омікрон: що відомо
Більше мутацій
З фото помітно, що у Омікрона набагато більше мутацій, ніж у штаму Дельта. При цьому більша кількість змін у білку вірусу ще не означає, що штам Омікрон є небезпечнішим.
"Подальші дослідження покажуть нам, чи цей варіант є нейтральним, менш небезпечним або більш небезпечним", – пояснили вчені.
Як виглядає новий штам
Червоні та помаранчеві ділянки на схемі – це ті частини вірусу, яким властива висока мінливість. Жовтим – середня, а для зелених та блакитних характерна низька здатність до мутацій.
Сіра частина вірусу на зображенні – не схильна до змін.
Cтруктура білка-шипа варіанту Омікрон (праворуч) та Дельти (ліворуч) / Джерело Corierre della Sera
У світу поширюється штам Омікрон: що відомо
- Штам Омікрон нещодавно вперше виявили в Південній Африці. За словами вчених, він має велику кількість мутацій.
- Всесвітня організація охорони здоров'я висловила занепокоєння через цей варіант вірусу. За попередніми даними, він може бути небезпечнішим, аніж попередні. Зокрема, деякі гени нового штаму не виявляє ПЛР-тест, і це значно ускладнює дослідження.
- Наразі Омікрон підтвердили у жителів Чехії, Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Ізраїлю, Австралії, Гонконгу та деяких інших країн.