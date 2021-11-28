На зображені схематично показано шиповий білок вірусу, який взаємодіє із клітинами організму людини. Знімок зробили у дитячій лікарні Bambino Gesu у Римі.

До теми Ще у трьох країнах Європи виявили випадки нового штаму Омікрон: що відомо

Більше мутацій

З фото помітно, що у Омікрона набагато більше мутацій, ніж у штаму Дельта. При цьому більша кількість змін у білку вірусу ще не означає, що штам Омікрон є небезпечнішим.

"Подальші дослідження покажуть нам, чи цей варіант є нейтральним, менш небезпечним або більш небезпечним", – пояснили вчені.

Довідка. Більша кількість змін у білку вірусу свідчить про те, що він адаптувався до людини і тому мутував.

Як виглядає новий штам

Червоні та помаранчеві ділянки на схемі – це ті частини вірусу, яким властива висока мінливість. Жовтим – середня, а для зелених та блакитних характерна низька здатність до мутацій.

Сіра частина вірусу на зображенні – не схильна до змін.



Cтруктура білка-шипа варіанту Омікрон (праворуч) та Дельти (ліворуч) / Джерело Corierre della Sera

У світу поширюється штам Омікрон: що відомо