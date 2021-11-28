Який вигляд має новий штам Омікрон: вчені показали перше зображення

Італійським вченим вдалось отримати перше зображення нового варіанта коронавірусу Омікрон. Стало помітно, що цей штам має набагато більше мутацій, ніж Дельта.

На зображені схематично показано шиповий білок вірусу, який взаємодіє із клітинами організму людини. Знімок зробили у дитячій лікарні Bambino Gesu у Римі.

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Більше мутацій

З фото помітно, що у Омікрона набагато більше мутацій, ніж у штаму Дельта. При цьому більша кількість змін у білку вірусу ще не означає, що штам Омікрон є небезпечнішим.

"Подальші дослідження покажуть нам, чи цей варіант є нейтральним, менш небезпечним або більш небезпечним", – пояснили вчені.

Як виглядає новий штам

Більша кількість змін у білку вірусу свідчить про те, що він адаптувався до людини і тому мутував.

Червоні та помаранчеві ділянки на схемі – це ті частини вірусу, яким властива висока мінливість. Жовтим – середня, а для зелених та блакитних характерна низька здатність до мутацій.

Сіра частина вірусу на зображенні – не схильна до змін.



Cтруктура білка-шипа варіанту Омікрон (праворуч) та Дельти (ліворуч) / Джерело Corierre della Sera

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