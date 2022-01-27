Як вік та заняття спортом впливають на розвиток атеросклеротичних бляшок

Інженери з Китаю змоделювали, як заняття спортом впливають на кровообіг у сонній артерії та наформування бляшок у різному віці.

Для того, аби це з'ясувати, науковці провели гідродинамічне моделювання. Виявилося, що користь, яку приносять фізичні навантаження, залежить від віку пацієнта та навіть від геометрії його сонної артерії.

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Що варто знати про небезпеку атеросклеротичних бляшок

Дані ВООЗ свідчать, що інфаркт та інсульт є двома найпоширенішими причинами передчасної смерті у світі. І обидва ці серцево-судинні захворювання найчастіше викликає генералізований атеросклероз.

Ключову роль у розвитку атеросклерозу відіграють холестеринові бляшки, які деформують судини, звужуючи просвіт і зменшуючи їх прохідність. Відомо, що на процес формування бляшок впливають вік пацієнта та фізична активність, проте досі недостатньо вивчено, як на ньому позначаються геометричні особливості артерій.

Тож дослідники взяли дві моделі із різною геометрією сонної артерії:

в одній моделі зовнішня сонна артерія – відгалуження, яке несе кров до шиї, обличчя та скальпу – була прямою,

а в іншій – злегка розширеною.

Вчені припускали, що це розширення може бути вразливим місцем для утворення бляшок і підвищує ризик розвитку атеросклерозу.

Для створення моделі фізичного навантаження автори відцифрували вимірювання кровотоку у людей у ​​трьох різних вікових групах: 32 – 34, 54 – 55 та 62 – 63 роки. Відцифровані швидкості потоку використовували як вхідні дані обчислювальної моделі.

Висновки дослідження

З'ясували, що ефект вправ різний для трьох вікових груп та двох геометрій сонної артерії. Одна з ключових характеристик, на яку, як виявилось, впливає фізична активність – зворотний потік крові. Через нього ліпопротеїни низької щільності довше затримуються у просвіті судини та підвищують ризик формування бляшок.

У людей із розширеною зовнішньою сонною артерією обсяг зворотного струму крові збільшувався у всіх вікових групах, а групах із прямою зовнішньою сонною артерією він підвищувався у молодих людей і навпаки знижувався у літніх.

Тож науковці прийшли до висновку, що для того, аби оцінити потенційну користь від занять спортом для профілактики атеросклерозу, варто враховувати вік та індивідуальні анатомічні особливості пацієнта.