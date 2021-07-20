Він також повідомив, скільки доз є в одному флаконі. Про це глава МОЗ розповів на брифінгу.

Увага Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від США

Скільки доз у флаконі

Він зазначив, що в інструкції виробника вакцини вказано, що в одному флаконі 13 – 15 доз.

Але на упаковці написано, що у флаконі 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз,

– закликав глава відомства.

Як використовувати

Насамеред Ляшко закликав працівників сфери охорони здоров'я використовувати флакон з вакциною повністю – щоб уникнути непотрібних залишків та ефективно використовувати допомогу.

"Звертаюсь до медпрацівників з проханням ефективно використовувати цю вакцину і старатись набирати 15 доз з флакону", – звернувся він.

Вакцину Moderna привезли в Україну

В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna через механізм COVAX.

Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

Вона призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Що відомо про Moderna. Вакцина розроблена за технологією, яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки і викликає імунну відповідь.



Нова назва вакцини від американського виробника Moderna – Spikevax. Щеплення цим препаратом потрібно проводити двічі з інтервалом у 28 днів.