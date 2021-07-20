Як використовувати вакцину Moderna і скільки доз у флаконі: пояснення Ляшка
Джерело:24 канал
В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Moderna. Голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, як правильно використовувати цей препарат.
Він також повідомив, скільки доз є в одному флаконі. Про це глава МОЗ розповів на брифінгу.
Увага Україна отримала 2 мільйони доз вакцини Moderna від США
Скільки доз у флаконі
Він зазначив, що в інструкції виробника вакцини вказано, що в одному флаконі 13 – 15 доз.
Але на упаковці написано, що у флаконі 15 доз. Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз,
– закликав глава відомства.
Як використовувати
Насамеред Ляшко закликав працівників сфери охорони здоров'я використовувати флакон з вакциною повністю – щоб уникнути непотрібних залишків та ефективно використовувати допомогу.
"Звертаюсь до медпрацівників з проханням ефективно використовувати цю вакцину і старатись набирати 15 доз з флакону", – звернувся він.
Вакцину Moderna привезли в Україну
- В Україну доставили 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna через механізм COVAX.
- Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.
- Вона призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.
Нова назва вакцини від американського виробника Moderna – Spikevax. Щеплення цим препаратом потрібно проводити двічі з інтервалом у 28 днів.