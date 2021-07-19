Як ВІЛ впливає на перебіг коронавірусу

Вчені Всесвітньої організації охорони здоров'я оприлюднили результати великого міжнародного дослідження, які наочно показують, наскільки небезпечний COVID-19 для людей з імунодефіцитом.

Пацієнтів з ВІЛ-інфекцією з початку пандемії внесли в групу ризику коронавірусу, проте незабаром з'явилися гіпотези про те, що антиретровірусне лікування, яке отримують люди з цим діагнозом, може надавати захисний ефект.

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Як відбувалося дослідження

Дослідження, проведене вченими ВООЗ у 24 країнах, перекреслило ці надії. Фахівці проаналізували дані понад 268,4 тисячі пацієнтів, госпіталізованих з важкими ускладненнями COVID-19. Серед них були 15,5 тисячі людей з ВІЛ-інфекцією, 37% – чоловіки, середній вік становив 45,5 років.

Більшість з них (92%) регулярно отримували антиретровірусні препарати. Вчені відзначили, що приблизно 95% пацієнтів були з країн Африки, на які припадає дві третини ВІЛ-інфікованих у всьому світі.

ВІЛ значно підвищує ризик смерті від коронавірусу

Після коригування даних з урахуванням різних факторів, в тому числі хронічних захворювань, вчені зробили висновок, що наявність ВІЛ-інфекції мінімум на 30% збільшує ймовірність смерті від коронавірусу. Особливу небезпеку COVID-19 має для чоловіків старше 65 років – у половини госпіталізованих пацієнтів цієї групи вкрай високий ризик смертності.

ВІЛ вимикає всі "гальма" імунної системи, і, як наслідок, ви отримуєте стійку запальну відповідь, яка посилюється з COVID-19,

– пояснили науковці.