Друзі та родичі можуть рекомендувати харчову соду як натуральний антацид. Але клінічних випробувань, які підтверджують, що сода полегшує симптоми печії, не проводилося.
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Симптоми печії
- відчуття печіння в грудях і горлі;
- біль у грудях: посилюється, коли ви нахиляєтеся або лягайте;
- в роті гіркий або кислий присмак;
- важко ковтати.
Як побороти печію
Кращим варіантом буде добігти до аптеки або відшукати такі препарати в домашній аптечці та прийняти їх:
- Антациди – нейтралізують кислоту і швидко полегшують симптоми.
- Інгібітори протонної помпи (ІПП) – зменшують кількість кислоти в шлунку.
- Блокатори H2-рецепторів – знижують рівень кислоти в шлунку і загоюють слизову стравоходу.
Назви препаратів запитайте у фармацевта.
Що робити, щоб не виникала печія
Джерело: Mayo Clinic
- Їжте частіше, але маленькими порціями.
- Підтримуйте здорову вагу тіла. Надлишкові кілограми тиснуть на живіт, змушуючи кислоту потрапляти в стравохід.
- Уникайте тісного одягу, який тисне на живіт.
- Уникайте продуктів, які викликають печію, наприклад цитрусових, ріпчастої цибулі, м'яти, шоколаду, смаженого і гострого.
- Не їжте перед сном.
- Підніміть узголів'я ліжка, якщо ви відчуваєте печію вночі. Важливо підняти тіло вище пояса, наприклад можна підкласти дерев'яні блоки або книги під матрац.
- Уникайте куріння та алкоголю. Вони погіршують роботу нижнього сфінктера стравоходу, який відокремлює його від шлунка. Через це кислота зі шлунку потрапляє в стравохід.
Якщо перелічені методи не допомагають – зверніться до лікаря.