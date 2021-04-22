Як самостійно побороти печію

Печія – неприємне і болюче відчуття печіння в грудях. Воно виникає, коли кислота зі шлунку потрапляє в стравохід. Існує багато методів, як її побороти, а ми розповімо про ті, які підтверджені науково.

Друзі та родичі можуть рекомендувати харчову соду як натуральний антацид. Але клінічних випробувань, які підтверджують, що сода полегшує симптоми печії, не проводилося.

Також на тему: Дослідження підтвердило, що печія пов'язана з двома видами раку

Симптоми печії

відчуття печіння в грудях і горлі;

біль у грудях: посилюється, коли ви нахиляєтеся або лягайте;

в роті гіркий або кислий присмак;

важко ковтати.

Як побороти печію

Кращим варіантом буде добігти до аптеки або відшукати такі препарати в домашній аптечці та прийняти їх:

Антациди – нейтралізують кислоту і швидко полегшують симптоми.

Інгібітори протонної помпи (ІПП) – зменшують кількість кислоти в шлунку.

Блокатори H2-рецепторів – знижують рівень кислоти в шлунку і загоюють слизову стравоходу.

Назви препаратів запитайте у фармацевта.

Що робити, щоб не виникала печія

Джерело: Mayo Clinic

Їжте частіше, але маленькими порціями. Підтримуйте здорову вагу тіла. Надлишкові кілограми тиснуть на живіт, змушуючи кислоту потрапляти в стравохід. Уникайте тісного одягу, який тисне на живіт. Уникайте продуктів, які викликають печію, наприклад цитрусових, ріпчастої цибулі, м'яти, шоколаду, смаженого і гострого. Не їжте перед сном. Підніміть узголів'я ліжка, якщо ви відчуваєте печію вночі. Важливо підняти тіло вище пояса, наприклад можна підкласти дерев'яні блоки або книги під матрац. Уникайте куріння та алкоголю. Вони погіршують роботу нижнього сфінктера стравоходу, який відокремлює його від шлунка. Через це кислота зі шлунку потрапляє в стравохід.

Якщо перелічені методи не допомагають – зверніться до лікаря.