Пульсоксиметр і COVID-19: як правильно вимірювати сатурацію – відео

Через пандемію коронавірусу зростає попит на пульсоксиметр – прилад, за допомогою якого можна виміряти сатурацію (рівень кисню в крові). Як правильно виміряти сатурацію пульсоксиметром в домашніх умовах – читайте у матеріалі.
Особливістю важкого перебігу COVID-19 є виражена гіпоксемія, тобто зниження вмісту кисню в крові. Це визначає тяжкість і прогноз захворювання. Всім хворим досліджують рівень кисню.
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Видимі ознаки гіпоксемії (низького рівня кисню в крові), а саме – ціаноз (синюшність шкірних покривів) з’являються при рівні сатурації кисню в крові 75%, що є високим ризиком розвитку негативних наслідків для здоров’я.
Пандемія коронавірусу показала важливість точного та своєчасного вимірювання сатурації кисню в крові пацієнтів. Більшість лікарів дійсно радять придбати пульсоксиметр – цей прилад контролює рівень кисню в крові самостійно.
Чому важливо вимірювати сатурацію
Низький показник сатурації є одним із важливих критеріїв для госпіталізації хворого з коронавірусом. Сатурація може поступово знижуватися годинами, інколи навіть днями. Часто можна спостерігати зниження сатурації на 1-2% за день.
Як виміряти рівень кисню пульсоксиметром
- Треба розмістити пульсоксиметр на кінцевій фаланзі пальця домінантної руки. Чимало лікарів розміщують його на вказівних пальцях.
- Далі натиснути кнопку й почекати декілька секунд. На екрані з’являться дві цифри — верхня буде показувати відсоток кисню в крові, а нижня — пульс.
Медики рекомендують вимірювати сатурацію краще сидячи або лежачи. Рука не повинна бути в підвішеному стані, її треба рівно покласти на стіл чи ліжко.
Ціни на пульсоксиметри в інтернеті стартують від 300 гривень і можуть сягати 5000 гривень.
Як виміряти сатурацію, якщо у вас на нігтях лак
У жінок і дівчат дуже часто на нігтях є звичайний лак або гель-лак. Це значно знижує проходження інфрачервоного променя, відтак рівень насиченості киснем прилад показує низький, або зовсім може не показати.
Часто лікарі просять зняти лак з безіменного пальця, або датчик можна розмістити горизонтально, затиснувши бокові поверхні фаланги. Такий спосіб показано на наступному відео журналістів 24 каналу.
Як виміряти сатурацію вдома, якщо у вас на нігтях лак: дивіться відео
Також рівень сатурації вимірюється в постійному режимі тим пацієнтам, які перебувають на кисні або на штучній вентиляції легенів.
Чи можна виміряти сатурацію за допомогою смартфонів
Для домашньої перевірки рекламують використання додатків на телефонах. Прикладом цього є програма "Кисень у крові" та інші додатки. Однак на сайті Центру доказової медицини (CEBM) Оксфордського університету заявили, що мобільні додатки не можуть бути використані в якості пульсоксиметрів.
Джерело: CEBM
Немає жодних доказів того, що технологія смартфонів є точною для вимірювання насиченості крові киснем. Крім того, наукова основа таких технологій сумнівна. Показниками насичення киснем, отриманим з їх допомогою, не слід довіряти при клінічній оцінці пацієнтів,
– йдеться на сайті.