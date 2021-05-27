Як виникають нові штами коронавірус: зрозуміле пояснення біохіміка

Науковці не можуть передбачити, як поведеться вірус, бо мутації випадкові. Ці зміни для людей можуть бути як добрими, так і поганими.

Про це в інтерв'ю розповів директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко. За його словами для вірусу краще збільшувати свою заразливість, бо інакше він зникне.

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Сергій Комісаренко “Мутації у SARS-CoV-2 трапляються досить зрідка — раз на 10-12 днів. Це значно рідше, ніж у вірусу грипу, який мутує на три-чотири рази частіше.Фактично, мутації відбуваються у кожній людині, яка є носієм вірусу”.

За його словами, якщо людина хворіє 20 чи 30 днів, то за цей період у вірусі відбудуться три – чотири мутації. Але вони швидко зникають. Мільйони людей хворіють і відбуваються мільйони мутацій, а коли людина одужує, то вірус зникає у цієї людини.

"Якщо людина хворіє довго, то у неї накопичуються мутації. Деякі з них стають стабільними, які розповсюджуються швидше ніж інші, тоді виникають варіанти мутацій. Ми вже знаємо британський, бразильський, південноафриканський, тепер вже є середньоафриканський, є каліфорнійський, нью-йоркський та інші", – сказав біохімік.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу