Вчені Кембридзького університету у Великобританії розкрили ключові генетичні зміни, які призвели до появи патогенного для людини коронавірусу SARS-CoV-2. Все свідчить про те, що вірус пішов від кажанів.

Вірус має генетичні адаптації аналогічні тим, що викликали спалах атипової пневмонії у 2003 році, пише PLOS Biology.

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Вони дозволили вірусу перейти з кажанів на людину. Вчені припустили, що може існувати загальний механізм, який робить цю групу вірусів схильної до мутацій, що дозволяє переходити інфекції до нових господарів.

SARS-CoV-2 та кажани

Вчені проаналізували споріднений SARS-CoV-2 коронавірус RaTG13 (вірус кажанів), геном якого на 96 відсотків схожий з геномом збудника COVID-19.

Важливі генетичні відмінності зачіпають S-білок (білок "шип"), який грає ключову роль в зараженні коронавірусом людської клітини. Виявилося, що у RaTG13 S-білок не може ефективно зв'язуватися з клітинними рецепторами людини. Водночас якщо в білок "шип" RaTG13 вставити певні фрагменти S-білка SARS-CoV-2, то ефективність зв'язування підвищиться.

SARS-CoV-2 при цьому не зв'язується з клітинними рецепторами кажанів, що вказує на існування проміжного господаря.

SARS-CoV-2 та інші тварини

Сприйнятливість тварини до інфекції та її подальша здатність заражати інших залежать від цілого ряду факторів – зокрема, чи здатний SARS-CoV-2 розмножуватися один раз всередині клітин, та здатності тварини боротися з вірусом.

Потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти, чи можуть свійські тварини та інші ссавці заражатися інфекцією COVID-19 від людей та бути резервуарами для цієї хвороби.