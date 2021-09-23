Зараз же проти вірусу гепатиту C існують ефективні противірусні засоби, проте вартість лікування дуже висока і терапія не запобігає ризикам повторного зараження. Крім того, на ранніх стадіях інфекція може ніяк не виявлятися.

Важливо Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Небезпека гепатиту С

На тлі відсутності симптомів, це може призводити до тяжких незворотних ускладнень. Вірус гепатиту С є основною причиною:

цирозу печінки;

печінкової недостатності;

навіть смертності від захворювань печінки.

Як "працює" вірус

Група американських дослідників розкрила нові подробиці в механізмі інфікування вірусу. Вони виявили, що білок E2, який експресує на його поверхні, взаємодіє з рецептором CD81 – він присутній на поверхні деяких клітин людини.

Разом з тим, з попередніх досліджень вчені вже знали, що антитіла заважають цій взаємодії.

Потім вони показали, що як тільки відбувається взаємодія CD81 і E2, останній змінює свою форму, тим самим полегшуючи проникнення вірусу в клітину коштом більш тісного контакту з клітинною мембраною.

Ідентифікація цих структур і способів їх взаємодії може стати основою для вакцини проти вірусу гепатиту С,

– заявили автори.

Планується, що вона буде сприяти виробленню антитіл, що заважають проникненню вірусу в клітини.

Тим часом вчені з Канади зробили важливе відкриття для розробки нової противірусної терапії завдяки вивченню властивостей вірусу гепатиту С. Вони визначили раніше невідому систему захисту вірусів від імунної системи, яка може змінити підходи до лікування багатьох стійких вірусних інфекцій.