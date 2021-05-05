Бразильські вчені із Медичної школи Університету Сан-Паулу аналізували, яким чином вітамін D може допомогти людям уникнути інфікування коронавірусом чи зменшити наслідки COVID-19.
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Дослідження in vitro або випробування на тваринах раніше показали, що в певних ситуаціях вітамін D може мати протизапальну і протимікробну дію, а також впливати на імунну відповідь,
– пояснила авторка дослідження Роза Перейра.
Як проводили дослідження
Тому команда вчених проаналізувала дані 240 добровольців, які проходили лікування у двох лікарнях Бразилії з червня по серпень 2020 року.
Всі вони отримували лікування за протоколами COVID-19, включно з антибіотиками і протизапальними препаратами. Дослідники випадковим чином розділили їх на дві групи:
- Учасники першої групи приймали одноразову дозу вітаміну D3 200 000 MO.
- Учасники другої – отримували плацебо.
Дослідження також не підтвердило зв'язку приймання вітаміну D та нижчим ризиком госпіталізації у відділення інтенсивної терапії або необхідності інтубації.
Що виявили вчені: як вітамін D впливає на перебіг COVID-19
Загалом вчені виявили, що високі дози вітаміну D не впливають на лікування COVID-19 в особливо важких госпіталізованих пацієнтів.
Вітамін D також, схоже, не впливає на смертність від коронавірусу, хоча вчені попереджають, що потрібно провести масштабніше дослідження, перш ніж робити остаточні висновки.
Водночас у дослідженні йдеться, що такі результати не означають, що вживання вітаміну D не може мати будь-яких позитивних ефектів.