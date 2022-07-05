Коли кліщ присмоктується до тіла, він випускає невелику кількість слини, яка має знеболюючий ефект, тому укус може бути непомітним. Через слину кліща людина може заразитися різними інфекціями. Найпоширеніші з них – кліщовий енцефаліт та хвороба Лайма (бореліоз).

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Що робити, якщо знайшли на собі кліща

Якщо кліщ ще не присмоктався, то ніякої небезпеки він не становить хвороби передаються тільки при укусі. Щоб він не знайшов іншого господаря його потрібно вбити. Розчавлювати кліща небезпечно, краще спалити його сірником або втопити.

Але якщо ви знайшли одного кліща, можуть бути й інші. Тому потрібно провести ретельний огляд, особливо уважно шукайте кліщів на волосистій частині голови, у вухах та біля них, під пахвами, в районі талії та пупка, між ногами та під колінами.

Якщо кліщ присмоктався, його потрібно витягнути якнайшвидше. Ви можете зробити це самостійно, а можете звернутися до найближчого травмпункту.

Як витягнути кліща

Візьміть тонкий пінцет, нитку або спеціальну ручку-ласо для видалення кліщів – це та сама нитка, але зручніша. Захопіть кліща якомога ближче до шкіри та обережно потягніть вгору. Не крутіть його, інакше частина хоботка може залишитися всередині. Не використовуйте вазелін, гас або лак для нігтів – вони не допоможуть.



Як витягнути кліща / Фото CDC

Якщо ви бачите, що дістали не усього кліща, спробуйте витягти залишок пінцетом. Якщо це не вийшло, зверніться до травмпункту. Здавати кліща на аналіз немає особливого сенсу: якщо кліщ інфікований, це ще не означає, що людина заразиться, а якщо людина захворіла, то симптоми зазвичай з'являються раніше, ніж приходять результати тесту.

Все одно зверніться до лікаря

Після укусу у будь-якому випадку варто звернутися до інфекціоніста. Навіть якщо ви щеплені від кліщового енцефаліту, є ймовірність, що кліщ передав вам іншу інфекцію, наприклад, бореліоз. При підозрі цього захворювання лікар може виписати профілактичний прийом спеціальних антибіотиків.

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