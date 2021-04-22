Як виявити сезонну депресію: симптоми і лікування

Сезонний афективний розлад (або сезонна депресія) відрізняється від стану простої нудьги, "осінньої хандри" тощо. Сезонні загострення психічного стану впливають на повсякденне життя. Що таке САР та які симптоми цього розладу – читайте далі.

Лікар-психіатр написала, що САР – це депресія, яка має сезонний характер і не вважається окремим розладом.

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Сезонний афективний розлад – це тип депресії, що характеризується періодичністю сезонного характеру із симптомами, які тривають приблизно від 4 до 5 місяців на рік.

Симптоми САР

"Симптоми зазвичай виникають в осінньо-зимові місяці, коли сонячного світла стає менше, і зазвичай вони зникають з приходом весни. Але те, що цей стан може виникати лише в осінньо-зимовий період є хибним припущенням", – зазначила Беата Надь.

Основний критерій, який відрізняє САР від звичайної депресії – це сезонність, поява та зникнення симптомів приблизно в один і той самий період щороку.

САР – це більше, ніж просто сум. Симптоми можуть впливати на щоденне функціонування людини і порушувати її якість життя,

– заявила лікар.

Симптоми сезонного афективного розладу:

Почуття смутку або пригнічений настрій,

Втрата інтересу чи задоволення від діяльності, яка раніше приносила насолоду,

Зміни апетиту,

Зміна сну,

Втрата енергії або підвищена стомлюваність,

Відчуття нікчемності, провини,

Труднощі з мисленням, концентрацією уваги або прийняттям рішень,

Думки про смерть або самогубство.



Основний критерій САР – це сезонність / Фото: Getty Images

САР зимового та літнього типу: специфічні симптоми

Так, сезонна депресія може бути і весною та влітку, а не лише в осінньо-зимові місяці. У більшості випадків симптоми САР починаються пізньої осені або на початку зими і зникають протягом весни та літа – зимовий САР або зимова депресія.

САР зимового періоду має специфічні симптоми

Багато сну,

Переїдання, особливо з тягою до вуглеводів,

Збільшення ваги,

Загальмованість, висока втомлюваність.

Деякі люди можуть відчувати депресивні епізоди протягом весни та влітку – САР літнього періоду або літня депресія. За словами психіатра, це фіксується рідше.

Симптоми САР літнього періоду

Безсоння,

Поганий апетит, що призводить до втрати ваги,

Неспокій,

Ажитація (моторне занепокоєння, потреба в русі).

Сезонна депресія: що враховує лікування

Психотерапія,

Антидепресанти,

Вітамін D,

Світлотерапія.

Також, за словами психіатра, дефіцит вітаміну D може лише посилити ці проблеми, адже вважається, що вітамін D сприяє активності серотоніну. При меншому денному освітленні взимку люди з САР можуть мати нижчий рівень вітаміну D. А це може додатково перешкоджати активності.