Донорів закликали здати кров

Перше – ви можете допомогти. Українські лікарні закликали донорів здавати кров. Це критично важливо. Ось перелік медичних закладів, а також медичних лабораторій, де це можна зробити.

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Хто може бути донором крові

Кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років , яка дала згоду дати кров або плазму, та не має медичних і соціальних протипоказань.

, яка дала згоду дати кров або плазму, та не має медичних і соціальних протипоказань. За місяць до здачі крові донор не повинен хворіти респіраторними і вірусними захворюваннями.

Наступне і дуже важливе – зберігайте спокій. Паніка лише погіршує ситуацію, ви не зможете приймати правильні рішення, які потенційно можуть коштувати вам життя. Як зберігати спокій, читайте тут.

Вправа "54321" – щоб заспокоїтись

Перерахуй 5 червоних предметів у кімнаті.

Доторкнись до 4 речей на вибір.

Спробуй почути 3 звуки навколо;

Понюхай 2 запахи;

Відчуй на смак щось одне.

Це допомагає повернутися в реальність.

Забудьте про все тактичне

Тактичні аптечка і рюкзак, штани мілітарі чи камуфляжний костюм – все це може навести військових на хибну думку про вас. Тому краще не брати з собою речей, які можуть викликати підозру, ніби ви військовий.

А якщо ви намагаєтеся вибратися із населеного пункту, в якому ідуть бойові дії, і носите з собою карту, краще не робити на ній жодних поміток.

Як захиститись в екстреній ситуації

Важливо продумати план дій у різних ситуаціях. Війна це завжди непередбачувано. Чіткий план дій допоможе не піддаватися паніці.

Як діяти при пожежі

В квартирі потрібно мати вогнегасник і запаси води. Якщо спалахне штора, а у вас під рукою не буде води, пожежа пошириться миттєво.

Під час пожежі у будинку, коли шлях до евакуації відрізаний, найперше, що треба зробити, це змочити рушник і підкласти у щілину під дверима, щоб дим не потрапляв у кімнату, де ви перебуваєте. Багато людей гинуть не від вогню, а від того, що задихнулися.

Зробіть рятувальну драбинку, наприклад, з простирадл. Такий канат прив'язується до батареї і потім викидається з вікна. Канат має бути довгим (залежно на якому поверсі ви живете), але він має сягати землі. Першим має спускатися хтось з дорослих, потім треба прив'язатись і спускати дитину, людина внизу відв'язує, або ножем перерізає частину канату.

Як захиститись від вибухів

Від вибуху можуть сильно постраждати люди, які перебувають навіть далеко від його епіцентру. Вибухова хвиля може зруйнувати віконне скло у домах.



Скоч допоможе втримати вибухову хвилю / Фото Pixabay

Тому, треба звичайним скотчем заклеїти раму по краях і все скло. В такому разі від вибухової хвилі вікно потріскає у вигляді "павутини", але не поранить людей.

Вибухи на вулиці. Найчастіше терористи закладають вибухівку біля якихось адміністративних споруд або в місцях скупчення людей, тому їх варто оминати. Треба також звертати увагу на забуті старі автомобілі, в них може бути закладена замаскована вибухівка.

Зона обстрілу

Якщо місто знаходиться в зоні обстрілів, треба триматись вулиці, де будівлі вас прикривають: якщо снаряд влучить у будинок і зруйнує його з одного боку, до вас він не долетить.

В іншому випадку, на відкритому просторі снаряд може влучити у людину. Плануйте свій маршрут так, щоб по дорозі були сховки – підземні переходи чи сукупність бетонних будівель, де можна заховатися.

Що потрібно мати в домі

Вдома, або тимчасовому сховищі мають бути: їжа, вода, тепло та комунікації.

Їжа має бути поживною, тривалого зберігання і для приготування якої не треба багато води: консерви, соуси, соки, паста швидкого приготування, крупи. Хліб тривалого зберігання: хлібці, лаваш. Енергетичні батончики, горіхи та насіння.

Водою треба запастися з розрахунку три літри на людину на добу. Може бути, що запаси закінчаться, і тоді доведеться використовувати неочищену воду, або ту, в чистоті якої ви сумніваєтесь, тоді подбайте, аби була можливість перекип'ятити її. Воду зберігайте у пластикових пляшках та відрах із покришками. Можна заморозити воду.

Подбайте про теплий одяг: куртки й штани, шапками, шарфи, ковдри. Можуть знадобитись: спальні мішки, свічки, сірники,парафінові чи газові нагрівачі.

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В умовах війни необхідність допомагати собі та іншим може виникати доволі часто. Тому базові елементи аптечки потрібно мати не тільки у наплічнику, але і в кишенях.

Основне, що потрібно мати: джгут, бинт, антисептик, одноразові рукавички.

Перша медична допомога

Важливо! Під час війни передусім треба дбати про себе, своє життя, спочатку надавати допомогу собі. Переходити в укриття і чекати закінчення вогню противника. Домедичну допомогу надаємо тільки тоді, коли місце є безпечне.

Перед тим як надавати домедичну допомогу, обов'язково переконайтесь у власній безпеці. Після цього перевірите чи притомна людина чи ні: зверніться до неї, доторкніться, якщо людина відреагувала, запитайте чи потрібна їй допомога. Якщо вона не реагує, потрібно перевірити чи жива вона. Достатньо послухати дихання впродовж 10 секунд. Якщо людина дихає – вона жива. Її треба перевернути на бік в стабільне бокове положення (щоб вона не захлинулася своїми рідинами, а також щоб корінь язика не ліг на дихальні шляхи). Якщо за цей час вона дихає менш як два рази, значить можна вважати, що вона не жива і, що їй потрібно надавати допомогу – робити серцево-легеневу реанімацію.

Як проводити непрямий масаж серця

Робимо натиски згори до низу основою долоні, приблизно по середині грудної клітки.

Руки потрібно взяти в замок – це дуже важливо і потрібно для того, щоб не травмувати людині ребра.

Натиски глибиною 5 – 6 сантиметрів – приблизно третина грудної клітки в людини.

Ритм натисків має бути від 100 до 120 разів за хвилину, тобто досить швидко, тобто 2 рази в секунду.

І так натискаємо, доки не приїде швидка, або поки нам не принесуть дефібрилятор, або поки людина не оживе. Або ж поки місце є безпечним.

Як робити непрямий масаж серця / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Більше про першу допомогу читайте у інтерв'ю з інструктором першої медичної допомоги тут.

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