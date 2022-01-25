Як визначити, чи ваша вага в нормі та котролювати масу тіла
Джерело:Центр громадського здоров'я
Надмірна вага та ожиріння часто збільшують ризик розвитку багатьох хвороб, серед яктх рак, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу та інші.
До того ж надмірна вага може погіршити перебіг COVID-19. Щоб цього уникнути насамперед потрібно визначити, чи ваша вага в нормі та дотримуватись кількох простих правил.
Увага Втрата ваги не допомагає пишнотілим жінкам завагітніти
Як визначити, чи у вас немає зайвої ваги
У цьому допоможе індекс маси тіла (ІМТ). Це оптимальний показник для оцінки розмірів тіла (ваги та зросту) та ризиків для здоров'я.
Як розраховують ІМТ? Є проста формула, яка допоможе визначити цей показник для дорослих: ІМТ = вага поділити на зріст у квадраті.
На наявність зайвої ваги вказують показники від 25 до 29,9, якщо у вас ожиріння, показник буде більшим за 30.Довідка. На сайті Центру громадського здоров'я це можна зробити автоматично. Просто зазначте свою вагу та зріст, й виміряйте ІМТ за допомогою спеціального калькулятора, щоб зрозуміти, чи варто вам худнути.
Для дітей та підлітків, які продовжують рости, неможливо визначити сталі показники ІМТ, які відповідають нормі для всіх вікових і статевих груп. Тому використовуються спеціальні таблиці, у яких зазначено нормальні межі для кожного віку.
Як нормалізувати свою вагу
- Обмежте вживання оброблених продуктів, що містять сіль, цукор, жири. Відмовтеся від солодких калорійних напоїв.
- Зменште розмір порції їжі, одночасно збільште частку овочів, бобових, цілих злаків і фруктів.
- Щодня займайтеся фізичною активністю помірної інтенсивності протягом 45 – 60 хв на день: ведіть щоденник фізичної активності, щоби розуміти, чи достатньо ви рухаєтесь щодня. Зараз це можна вирахувати навіть за допомогою смартгодинників.
- Дотримуйтеся повноцінного режиму харчування з обов'язковим щоденним сніданком.
- Достатньо спіть вночі, мінімум 8 годин.
- Регулярно контролюйте свою вагу й окружність талії, принаймні один раз на тиждень.
Якщо вам не вдається самостійно схуднути, зверніться до свого сімейного лікаря!,
– наголосили у ЦГЗ.
Чому проблема зайвої ваги насправді серйозна
Надмірна вага й ожиріння – це результат формування аномальних або надмірних жирових відкладень, які можуть завдавати шкоди здоров'ю.
У світі від наслідків надмірної ваги й ожиріння помирає більше людей, ніж від аномально низької маси тіла. А кількість людей з ожирінням перевищує кількість людей із низькою масою тіла.
До теми Як ожиріння може призводити до раку
Дані досліджень показують, що у 2019 році виявили, що лише 39,6% населення в Україні мали нормальну вагу, а майже 59,1% – надмірну й ожиріння. Це впливало на поширеність чинників ризику неінфекційних захворювань.