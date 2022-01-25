Як визначити, чи ваша вага в нормі та котролювати масу тіла

Надмірна вага та ожиріння часто збільшують ризик розвитку багатьох хвороб, серед яктх рак, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу та інші.

До того ж надмірна вага може погіршити перебіг COVID-19. Щоб цього уникнути насамперед потрібно визначити, чи ваша вага в нормі та дотримуватись кількох простих правил.

Увага Втрата ваги не допомагає пишнотілим жінкам завагітніти

Як визначити, чи у вас немає зайвої ваги

У цьому допоможе індекс маси тіла (ІМТ). Це оптимальний показник для оцінки розмірів тіла (ваги та зросту) та ризиків для здоров'я.

Як розраховують ІМТ? Є проста формула, яка допоможе визначити цей показник для дорослих: ІМТ = вага поділити на зріст у квадраті.

На наявність зайвої ваги вказують показники від 25 до 29,9, якщо у вас ожиріння, показник буде більшим за 30.

На сайті Центру громадського здоров'я це можна зробити автоматично. Просто зазначте свою вагу та зріст, й виміряйте ІМТ за допомогою спеціального калькулятора , щоб зрозуміти, чи варто вам худнути.

Для дітей та підлітків, які продовжують рости, неможливо визначити сталі показники ІМТ, які відповідають нормі для всіх вікових і статевих груп. Тому використовуються спеціальні таблиці, у яких зазначено нормальні межі для кожного віку.

Як нормалізувати свою вагу

Обмежте вживання оброблених продуктів, що містять сіль, цукор, жири. Відмовтеся від солодких калорійних напоїв.

Зменште розмір порції їжі, одночасно збільште частку овочів, бобових, цілих злаків і фруктів.

Щодня займайтеся фізичною активністю помірної інтенсивності протягом 45 – 60 хв на день: ведіть щоденник фізичної активності, щоби розуміти, чи достатньо ви рухаєтесь щодня. Зараз це можна вирахувати навіть за допомогою смартгодинників.

Дотримуйтеся повноцінного режиму харчування з обов'язковим щоденним сніданком.

Достатньо спіть вночі, мінімум 8 годин.

Регулярно контролюйте свою вагу й окружність талії, принаймні один раз на тиждень.

Якщо вам не вдається самостійно схуднути, зверніться до свого сімейного лікаря!,

– наголосили у ЦГЗ.

Чому проблема зайвої ваги насправді серйозна

Надмірна вага й ожиріння – це результат формування аномальних або надмірних жирових відкладень, які можуть завдавати шкоди здоров'ю.

У світі від наслідків надмірної ваги й ожиріння помирає більше людей, ніж від аномально низької маси тіла. А кількість людей з ожирінням перевищує кількість людей із низькою масою тіла.

До теми Як ожиріння може призводити до раку

Дані досліджень показують, що у 2019 році виявили, що лише 39,6% населення в Україні мали нормальну вагу, а майже 59,1% – надмірну й ожиріння. Це впливало на поширеність чинників ризику неінфекційних захворювань.