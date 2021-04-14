Як вода впливає на шкіру та що з цим робити

Вода – це рідина, яка розчиняє безліч речовин, і в чистому вигляді вона практично не зустрічається. У воді з-під крана містяться різні домішки.

Через різний вміст речовин вода може бути жорсткою і м'якою. Якщо в ній багато заліза, солей кальцію і магнію, вона вважається жорсткої. Якщо мало – м'якою.

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Класифікація води:

м'яка – з вмістом кальцію до 60 мг на літр;

помірно жорстка – 60 – 120 мг кальцію на літр;

жорстка – 120 – 180 мг кальцію на літр;

дуже жорстка – понад 180 мг на літр.

Як визначити, яка вода у вас

Є різні ознаки, за якими визначають жорсткість води поза лабораторією. Наприклад, в м'якій воді легко миляться шампуні та гелі для душу, а потім їх важко змити. А в жорсткій воді мийні засоби майже не дають піни та в чайнику залишається накип.

Ось найпростіший спосіб перевірити жорсткість в домашніх умовах: налити в склянку воду, висипати в неї чайну ложку соди та розмішати. Якщо рідина стала каламутною – в ній багато солей – така вода вважається жорсткої. Якщо залишилася прозорою – перед вами м'яка вода.

Як впливає жорстка вода на шкіру

Жорстка вода руйнує природну жирову плівку.

Через це шкіра стає сухою, можуть виникнути висип, свербіж, лупа і лущення.

При цьому шкіра передчасно старіє і стає чутливою до інших подразників, наприклад алергенів.

Крім цього, жорстка вода погано змиває мило зі шкіри, що призводить до утворення мильної солі. А вона, своєю чергою, подразнює шкіру, викликає екзему та атопічний дерматит.

У одного і того ж джерела води жорсткість може змінюватися протягом року. Наприклад, навесні вона зменшується через паводок, а влітку, коли вода випаровується від спеки, збільшується, тому сухість та стягнутість шкіри буває сезонною. Але у людей з чутливою шкірою ознаки зневоднення шкіри можуть спостерігатися в будь-який час року.

Як впливає на шкіру м'яка вода

Джерело: ВООЗ

Якщо вода м'яка, нею можна вмиватися. Але якщо постійно її пити, то низький вміст солей у воді шкодить: м'яка вода вимиває солі, а вода з кулера при постійному вживанні може зовсім знесолити організм.

Дослідження показують, що споживання м'якої води пов'язане з високим ризиком переломів у дітей, деяких нейродегенеративних захворювань, передчасних пологів, низької ваги у дітей при народженні, серцево-судинних та онкологічних захворювань.