Як почувається Зеленський після вакцинації: Степанов розкрив деталі

Володимир Зеленський провакцинувався від COVID-19 2 березня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що жодних ускладнень у президента не виникло.

Степанов в ефірі одного з телеканалів зазначив, що увечері 2 березня мав розмову із Володимиром Зеленським. Президент розповів йому, що почувається чудово і жодних ускладнень не зауважив.

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Зміни до плану вакцинацій

Міністр наголосив, що дуже важливо, щоб якомога більше людей провакцинувалось. Він вніс відповідні зміни до національного плану вакцинацій.

Як пояснив Степанов, ці правки додали із метою популяризації вакцинації. Тепер можливість отримати безкоштовне щеплення мають:

громадські діячі;

публічні особи;

діячі культури;

спортсмени.

Вакцинація в Україні: коротко

Вакцинація в Україні розпочалась 24 лютого. Першу дози препарату CoviShield тоді отримав медик.

Препарат Covishield першим став доступним в Україні. Його виготовляє британська компанія AstraZeneca.

британська компанія AstraZeneca. Максим Степанов 1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу.

Володимир Зеленський зробив щеплення 2 березня на Донбасі без сорочки.



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу