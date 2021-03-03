Як почувається Зеленський після вакцинації: Степанов розкрив деталі

Джерело:24 канал
Володимир Зеленський провакцинувався від COVID-19 2 березня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що жодних ускладнень у президента не виникло.
Степанов в ефірі одного з телеканалів зазначив, що увечері 2 березня мав розмову із Володимиром Зеленським. Президент розповів йому, що почувається чудово і жодних ускладнень не зауважив.
Схоже до теми Степанов розповів про те, як почувається після вакцинації
Міністр наголосив, що дуже важливо, щоб якомога більше людей провакцинувалось. Він вніс відповідні зміни до національного плану вакцинацій.
Як пояснив Степанов, ці правки додали із метою популяризації вакцинації. Тепер можливість отримати безкоштовне щеплення мають:
Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу