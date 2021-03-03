Як почувається Зеленський після вакцинації: Степанов розкрив деталі

3 березня 2021 , 12:47
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський провакцинувався від COVID-19 2 березня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що жодних ускладнень у президента не виникло.

Степанов в ефірі одного з телеканалів зазначив, що увечері 2 березня мав розмову із Володимиром Зеленським. Президент розповів йому, що почувається чудово і жодних ускладнень не зауважив.

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Зміни до плану вакцинацій

Міністр наголосив, що дуже важливо, щоб якомога більше людей провакцинувалось. Він вніс відповідні зміни до національного плану вакцинацій.

Як пояснив Степанов, ці правки додали із метою популяризації вакцинації. Тепер можливість отримати безкоштовне щеплення мають:

  • громадські діячі;
  • публічні особи;
  • діячі культури;
  • спортсмени.

Вакцинація в Україні: коротко


Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу