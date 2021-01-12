У США вчені з'ясовували, як вживання канабісу в різний час доби впливає на продуктивність людей на роботі. Виявилося, якщо курити після зміни, на наступний день це ніяк не вплине на виконанні професійних завдань і ставленні до колег.

Протилежний ефект має алкоголь. Похмілля дійсно позначається на ефективності співробітників, пише Science Alert.

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Як канабіс впливає на продуктивність

Результати дослідження руйнують стереотип про те, що люди, які вживають канабіс – в цілому ледачі й невмотивовані люди. Справи в офісі та на виробництві йшли не так добре тільки у тих добровольців, які курили канабіс до і під час роботи.

У них падала концентрація уваги, зменшувалася спроможність вирішувати проблеми і працювати в команді. Учасники дослідження були контрпродуктивними: занурювалися в мрії й витрачали забагато часу на виконання своїх обов'язків.

За словами науковців, якщо вживання канабісу після роботи не впливає ні на один показник продуктивності, роботодавцям слід переглянути свою політику щодо наркотиків.

Куріння канабісу допомагає людям розслабитися, а це означає, що цей процес може стати "прекрасним заспокійливим після напруженого робочого дня".

Раніше команда психологів провела дослідження, щоб спростувати поширену думку про те, що куріння канабісу викликає переважно параною. Результат експерименту показав, що марихуана, навпаки, розслабляє.