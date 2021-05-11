Як впливає сезонна та побутова алергія на вакцинацію від коронавірусу: відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що люди з сезонною чи побутовою алергією можуть вакцинуватися проти COVID-19.

У МОЗ пояснили, що побутова чи сезонна алергія не є протипоказанням для вакцинації взагалі, зокрема, проти COVID-19.

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Люди з полінозом чи алергійним ринітом можуть вакцинуватися навіть у період загострення хвороби, – додали у пресслужбі МОЗ.

Важка алергічна реакція на вакцину, така як анафілактичний шок, зустрічається вкрай рідко.

Вона може проявитися в перші секунди чи хвилини після щеплення. Саме тому вас просять залишитися у пункті щеплення ще на півгодини, щоб у разі серйозної алергічної реакції (анафілактичного шоку) вам надали вчасну і правильну медичну допомогу,

– заявили у МОЗ.

Якщо пацієнт знає, на що саме у нього виникає алергічна реакція, він може ознайомитися зі складом вакцини в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ України, на сайті "Вакцинація проти COVID-19" або запитати про це у медпрацівників, які проводять вакцинацію.

Коронавірус в Україні: коротко

Станом на 11 травня в Україні впродовж доби в країні зафіксували 2 298 нових хворих, з них 89 дітей та 34 медпрацівники.

Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 1 084 людини з встановленим діагнозом COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 119 пацієнтів померли, натомість 8 617 – одужали.

Від початку пандемії в Україні:

Виявили – 2 124 535 хворих;

Одужали – 1 777 370 інфікованих;

Померло – 46 631 пацієнт;



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу