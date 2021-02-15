Як впливають сезонні застуди на перебіг коронавірусу

Деякі вчені вважали, що причина легкого та безсимптомного перебігу в перехресному імунітеті, який забезпечують антитіла до сезонного коронавірусу. На жаль, але це не так – нове дослідження спростовує цю гіпотезу.

Перехресно-реактивні антитіла

В ході нового дослідження вчені з Університету Пенсільванії (University of Pennsylvania) проаналізували сотні зразків крові, взятих до пандемії.

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Більш ніж у 20% зразків дослідники виявили перехресно-реактивні антитіла до сезонного коронавірусу (CoV), які потенційно могли пов'язувати з SARS-Cov-2. У частині донорів в цій вибірці згодом підтвердився COVID-19.

Застуда та коронавірус

Однак наявність перехресного імунітету ніяк не впливало на тяжкість COVID-19 – у пацієнтів з антитілами до сезонного коронавірусу не було ніяких клінічних переваг в порівнянні з іншими хворими. Крім того, перехресно-реактивні антитіла не знизили ризик зараження SARS-CoV-2, вважають вчені.

Автори також порівняли рівень цих антитіл в різних вікових групах і виявили, що їхній рівень був приблизно однаковий у дітей і дорослих.

Зараз автори дослідження мають намір зосередитися на вивченні клітинного імунітету до коронавірусу (В-клітини й Т-клітини), які потенційно можуть знизити ризик зараження й ускладнень. Можливо, на відміну від перехресно-реактивних антитіл вони можуть мати захисний ефект.