Регулярне вживання алкоголю вважається серйозним фактором ризику смерті через різні причини, починаючи з нещасних випадків і закінчуючи серцево-судинними захворюваннями.

Вчені з Великобританії з'ясували, які ризики для життя і здоров'я створюють різні алкогольні напої та пов'язані з ними звички, пише BMC.

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Як відбувалося дослідження

Вчені Університету Глазго скористалися даними понад 309 тисяч осіб з Біобанку Великобританії, включивши в вибірку тільки тих, хто регулярно вживає алкоголь. У дослідження не потрапили люди, які утримуються від спиртного або мали в минулому важкі захворювання.

Метою вчених було з'ясувати, як різні патерни алкогольної поведінки впливають на ризик смерті, травм, а також виникнення серцево-судинних захворювань і цирозу печінки.

Вплив різного алкоголю на здоров'я

У "групі ризику" виявилися любителі міцних спиртних напоїв: ймовірність смертності та розвитку всіх патологій у них виявилася вищою в порівнянні з тими, хто п'є біле або червоне вино.

Так, відносний ризик смерті від всіх причин при регулярному вживанні віскі або горілки був вищим на 25%, виникнення серцево-судинних захворювань – на 31%, цирозу печінки – на 48%. Ризики для життя і здоров'я були виявлені й у шанувальників пива і сидру.

Крім того, вчені підтвердили очевидну шкоду вживання алкоголю без їжі: люди, котрі нехтували закускою, на 10% частіше мають проблеми зі здоров'ям. Дослідження показало також, що пити часто і потроху краще, ніж вживати відразу багато алкоголю.

Люди, які випивають один-два рази на тиждень мали вищий ризик смертності (на 9%) і серцево-судинних захворювань (на 14%) у порівнянні з тими, хто вважає за краще помірні дози спиртного три-чотири рази на тиждень. Водночас у любителів напитись очікувано виявлена ​​найвища ймовірність розвитку цирозу печінки.