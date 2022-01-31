Як впливають на здоров'я зайняття спорту при браку сну

Спосіб життя, безумовно, впливає на здоров'я людини. Так, різні порушення сну, зокрема короткий нічний сон, збільшують ризик серцево-судинних захворювань. А фізичні вправи, навпаки, можуть знизити кількість проблем із серцем

Нове дослідження впливу сну та спорту

Вчені зі Швеції та Норвегії вирішили з'ясувати, чи хронічне недосипання може ще більше збільшувати навантаження на серце, якщо людина при цьому активно займається спортом.

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Вищі рівні тропоніну в крові після фізичних вправ пов'язані з відносним підвищеним потенційним ризиком серцево-судинних захворювань. Насправді невідомо, який механізм, але водночас ми знаємо, що серцево-судинне здоров'я залежить від способу життя. Тому ми подумали, що було б важливо досліджувати, чи обмеження сну може впливати на вивільнення тропоніну під час вправ,

– зазначили науковці.

Учасники цього дослідження інтенсивно займалися спортом як після нормального сну, так і після трьох ночей скороченого сну – 8,5 та 4,25 години за ніч відповідно. В експерименті взяли участь 16 здорових юнаків із нормальною масою тіла без серцево-судинних захворювань та проблем зі сном. Під час проведення експерименту вони здавали кров вранці та ввечері, а також до та після тренувань.

Краще не займатись, якщо мало спали

Дослідження показало, що коли учасники тренувалися після короткого нічного сну, рівні біомаркера серцевого стресу тропоніну збільшувалися значно сильніше, ніж вони виконували вправи, добре виспавшись. Тобто скорочення сну при інтенсивних фізичних вправах справді може збільшувати навантаження на серце. Але вчені наголошують, що потреба у кількості годин нічного сну також дуже індивідуальна.

Раніше дослідження показало, що тривале використання препаратів для лікування високого кров’яного тиску та серцевої недостатності, може сприяти ураженню нирок.