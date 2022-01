Як втрата зубів пов'язана з деменцією: дослідження з поясненням лікаря

У зв'язку з демографічним старінням населення – зростає актуальність досліджень, присвячених віковим захворюванням. Одним з них є деменція (слабоумство), яка виявляється у розладі психічних функцій, обумовленими пошкодженням мозку.

Тому вчені шукають способи ранньої діагностики когнітивних порушень та підвищення якості життя пацієнтів. "Бережи зуби змолоду!" Це знають усі, проте, на жаль, зберегти їх до похилого віку вдається лише деяким людям.

Який взаємозв'язок між зубами та слабоумством? Що потрібно робити, щоб його уникнути? Здоров'ю 24 допоміг розібратись Віталій Пчельник – стоматолог-ортопед, хірург-імплантолог, засновник клініки "Доросла стоматологія".

Дослідження взаємозв'язку втрати зубів і деменції

Японські вчені виявили, що вікове випадання зубів пов'язане із підвищеним ризиком деменції. Результати роботи опубліковані у The Journal of the American Geriatrics Society. В експерименті було задіяно 1500 осіб віком від 60 років. І перед початком дослідження у чоловіків та жінок було підраховано кількість зубів.

Лікарі стоматологи спостерігали за ротовою порожниною учасників протягом п'яти років. Вони фіксували факт видалення, паралельно обстежували стан мозкової діяльності добровольців: процеси уваги, пам'яті, мислення.

У результаті різні форми деменції такі як: судинні порушення мозкового кровообігу, хвороба Альцгеймера, нервово-психічні розлади виявилися у більш ніж 300 людей з усіх, що брали участь в експерименті.

Вчені помітили, що учасники з ознаками слабоумства мали менше зубів на початку дослідження.

Який взаємозв'язок між слабоумством та відсутністю зубів

Про зв'язок розвитку когнітивних (розумових) порушень з ротовою порожниною вчені здогадувалися давно. І проводили безліч досліджень, що підтвердилися.

Віталій Пчельник “Відсутність зубів порушує повноцінний процес жування, це погіршує харчування. Яке безпосередньо впливає на стан здоров'я людини та її когнітивні функції”.

Погане харчування призводить до зниження мозкового кровотоку та рівня ацетилхоліну. Поганий загальний стан організму зазвичай поєднується з відсутністю належного догляду за ротовою порожниною і, отже, підвищує ризик прояву хвороби, стверджують вчені.

Як мінімізувати ризики

Нещодавно американські вчені з'ясували, що пацієнти із зубними протезами стикаються з когнітивними порушеннями рідше.

За нинішнього розвитку технологій, навіть при повній адентії (відсутності зубів), всього за одне відвідування можна відновити весь зубний ряд. Для цього знадобиться всього від 4 до 6 імплантатів на кожну щелепу. Таке протезування функціонуватиме і виглядатиме, як справжні зуби,

– розповів лікар.

Йдеться про сучасну технологію імплантації "all on 4/6". Суть методики у тому, що у щелепу пацієнта вживлюють 4 чи 6 титанових імплантатів, на які згодом встановлюють цілісний незнімний протез. Такий метод відновлення зубів підходить у 90% випадків. А головне, що це можна зробити лише за один візит, при цьому вартість процедури доступна через встановлення невеликої кількості імплантатів.

Віталій Пчельник “Імплантат – це імітація кореня зуба, який бере на себе навантаження, при цьому усі обмінні процеси продовжують працювати. Отже, можна припустити, що своєчасне лікування зубними імплантатами може зменшити прогресування слабоумства”.

А також, не варто забувати про догляд за зубами і своєчасне лікування. Це допоможе зберегти ясний розум і загальний життєвий тонус у старості.