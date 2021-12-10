Психологи з Великої Британії з'ясували, що маски не заважають присяжним у цій нелегкій справі. Навіть навпаки – вони полегшують завдання.

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Фахівці з Портсмутського університету (Велика Британія) вважають свої висновки "обґрунтованими та коректними".

Дослідження показали, лише половина сказаної вголос брехні була правильно ідентифікована іншими людьми через невербальні сигнали. Річ у тім, що охочий збрехати при належній вправності може легко маскуватися, використовуючи відповідні жести та міміку.

Проаналізувавши сотні робіт на цю тему, психологи дійшли висновку, що вираз обличчя – ненадійний показник обману. Натомість маскування навпаки покращує здатність спостерігача відокремлювати брехню від правди.

Дослідження у залі присяжних

Останній висновок науковці зробили на основі єдиної роботи, де обвинувачені перебували у залі присяжних з закритим обличчям. Щоправда, в ньому йшлося не про медичні маски, а про нікаби — жіночі головні убори, які закривають обличчя і мають лише вузький проріз для очей.

Отже, нікаби, які носили обвинувачені під час судового засідання, сприяли вірному розпізнаванню сказаної ними брехні.

Все тому, що присяжним у цьому випадку доводилося покладатися лише на слова: прислухатися до інтонацій та зіставляти факти не відволікаючись на жести й міміку.

Психологи зауважили, що для остаточних висновків необхідні подальші дослідження.