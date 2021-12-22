В останні дні навчання у школах проходять новорічні святкування. Оскільки це масове скупчення людей в одному тісному приміщенні, питання про безпеку дітей стає гострим.

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В ЮНІСЕФ зауважили, що підготовка до святкування у школі може пройти радісно та безпечно, якщо дотримуватись простих правил.

Як захистити дитину від коронавірусу:

Якщо у дитини є симптоми грипу та ГРВІ, залишіть її вдома.

Пояснюйте малечі про коронавірус, чому варто зберігати дистанцію, носити маски та мити руки.

Навчайте новим правилам етикету – якщо чхати, то у лікоть чи хустку, якщо вітатися – то кивком.

Цікавтесь психологічним станом дитини, заохочуйте ділитись її своїми почуттями та підтримуйте.



Як захистити дитину від коронавірусу / Інфографіка ЮНІСЕФ

Зберігайте собі та надсилайте у чати з іншими батьками. Бережімо себе та навчаймося і святкуймо безпечно,

– наголосили в організації.

Чи можна вакцинувати дитину в Україні

Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 12 до 17 років. Передусім зробити щеплення рекомендують дітям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби. Однак МОЗ заохочує вакцинацію усіх дітей цієї вікової групи.

Вакцинацію дітей проводять виключно препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Повний текст публікації ЮНІСЕФ:

"В останні дні навчання найбажанішими для дітей є подарунки та зустріч з новорічним чарівником. А для батьків – безпека дітей під час пандемії #COVID19.

Підготовка до святкування у школі може пройти радісно та безпечно, якщо дотримуватись простих правил.

Разом із Міністерство освіти і науки України та Міністерство охорони здоров'я України ми розробили простий чекліст для батьків.

Зберігайте собі та надсилайте у чати з іншими батьками. Бережімо себе та навчаймося і святкуймо безпечно!"