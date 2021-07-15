Цього року Україна, як і багато інших країн, зіткнулася з аномальною спекою. При такому підвищенні температури саме захворювання серця і судин мають найбільший ризик.

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Вплив спеки

При високій навколишній температурі організм намагається охолодити себе, перерозподіляючи більшу кількість крові від внутрішніх органів до шкіри. Це може сприяти збільшенню навантаження на серце.

Якщо у вас є серцево-судинні хвороби, ви старше 50 років і у вас є зайва вага, вам слід зробити спеціальні запобіжні заходи, щоб захистити своє серце,

– наголосили кардіологи.

За їхніми словами, багато ліків, які приймають "сердечники", можуть посилювати вплив спеки на організм і сприяти погіршенню самопочуття. Вони підкреслили, що, попри це, прийом не можна переривати.

Як поводитися під час спеки

Слідкуйте за годинами. Краще не залишатися на вулиці, коли сонце найбільш активне – між полуднем і 3 годиною дня. Одягайтеся відповідно. Одяг повинен бути легким, світлим, з дихаючої тканини (бавовни або сучасних матеріалів, які відштовхують піт). До цього потрібно додати капелюх і сонцезахисні окуляри. На відкриті ділянки шкіри потрібно нанести сонцезахисний крем з фактором не менше 15. Пийте. Потрібно випивати по дві склянки води перед виходом на вулицю, під час цього або під час виконання вправ. Напоїв, що містять алкоголь або кофеїн потрібно уникати. Робіть перерви. У тінистих місцях можна зупинитися на кілька хвилин, випити води, а потім продовжити свій шлях. Дотримуйтесь вказівок лікаря.

Симптоми теплового виснаження

головний біль;

сильна пітливість;

холодна і волога шкіра, озноб;

запаморочення, непритомність;

слабкий і швидкий пульс;

м'язові судоми;

прискорене дихання;

нудота блювота.

При їхній появі потрібно знайти прохолодне місце, припинити рухатись і швидко охолодитися за допомогою прохолодного душу або напоїв. Асоціація нагадує, що теплове виснаження може потребувати медичної допомоги.