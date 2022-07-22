Що робити літнім людям у спеку, щоб вберегти здоров'я

З віком людям похилого віку стає все важче регулювати температуру тіла, особливо в спекотні літні місяці. Навіть короткочасний вплив спеки може мати сильний і швидкий вплив на них.

Експертка Медичного коледжу Бейлора Анджела Катік дала поради літнім людям, як уникнути надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі спекою.

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Це пов'язано з фізіологічними змінами, медичними проблемами та ліками, які відпускаються за рецептом, вони можуть заважати регулювати температуру нашого тіла та запобігати потовиділенню, яке допомагає нам охолоджуватися,

– зазначила вона.

Кондиціонер допоможе пережити спеку

Під час спеки найбезпечнішим варіантом для літніх людей є перебування в закритому приміщенні з кондиціонером. Якщо в їхньому домі немає кондиціонера, їм потрібно відвідати дім друга чи члена сім’ї, чи громадське місце, наприклад бібліотеку. Щоб у домі було якомога прохолодніше, використовуйте вентилятори, закривайте штори та жалюзі та не вмикайте плиту чи інші прилади, які випромінюють тепло.

Тепловий удар

У людей похилого віку можуть з'являтися симптоми різних захворювань, пов’язаних зі спекою, включаючи тепловий удар або теплове виснаження. При тепловому ударі червоніє шкіра, прискорюється серцебиття, болить голова, з'являється млявість. Теплове виснаження може спричинити сильне потовиділення, м’язові судоми, слабкість, відчуття холоду або липкості на дотик, запаморочення, головний біль, нудоту та блювоту.

Якщо у вас або вашої знайомої літньої людини виникають проблеми, пов’язані зі спекою потрібно діяти негайно:

Йдіть у більш прохолодне місце якомога швидше;

Пийте рідини без кофеїну, найкраще воду або соки;

Зніміть будь-який важкий одяг;

Знижуйте температуру тіла: облийте себе прохолодною водою або покладіть прохолодні тканини на чоло, зап’ястя та щиколотки.

Як підготуватись до спеки

Коли сонце найбільш активне, уникайте перебування на вулиці. Якщо люди похилого віку загалом здорові та хочуть продовжувати активний відпочинок на свіжому повітрі, вони повинні робити це рано вранці або пізно ввечері, коли сонце починає сідати. Якщо потрібно вийти на вулицю вдень, підготуйтеся до спеки: