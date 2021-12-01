Як захиститись від коронавірусу людям з ВІЛ

Наразі немає досліджень, які б стверджували, що люди з ВІЛ (вірусом імунодефіциту людини) більш схильні до інфікування коронавірусом. Однак вони загалом є вразливими до будь-яких інфекцій.

Тож у Міністерстві охорони здоров'я опублікували рекомендації, як захиститись від коронавірусної хвороби конкретно людям із ВІЛ.

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За інформацією Центрів контролю та профілактики хвороб США (CDC), люди, які живуть з ВІЛ, можуть мати більшу ймовірність важкого перебігу коронавірусу.

Як захиститись від COVID-19

Тож, як людям із цією недугою вберегтися можливих наслідків під час пандемії коронавірусу? Серед інших базових порад, у відомстві згадали й такі:

консультуйтеся з лікарем та регулярно приймати антиретровірусні препарати;

створіть запас препаратів для АРТ на наступні 30 – 90 днів (це дозволить уникнути черг під час походів за ліками);

вакцинуйтесь від грипу та пневмококової інфекції;

зробіть щеплення проти COVID-19;

якщо захворіли на COVID-19, не скасовуйте самостійно прийом жодних ліків, які вживали раніше.

Окремі дослідження вказують, що ризик важкого перебігу COVID-19 знижується, якщо людина з ВІЛ приймає антиретровірусну терапію.

Тож люди з ВІЛ, як і всі інші, повинні суворо дотримуватися протиепідемічних заходів:

правильно використовувати захисні маски;

тримати соціальну дистанцію;

регулярно мити руки з милом та використовувати антисептик;

уникати великих скупчень людей.

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Чому вакцинація важлива

Метааналіз результатів кількох досліджень вказує, що люди з ВІЛ-інфекцією мають на 78% вищий ризик померти внаслідок ускладнень від COVID-19. Саме тому вакцинація від COVID-19 для них є життєво необхідною.

Від ризику захворіти на COVID-19 не застрахована жодна людина. Водночас люди, які живуть із ВІЛ, та ті, хто не приймають антиретровірусну терапію, загалом є вразливими до будь-яких інфекцій, а відповідно й до тих ускладнень, які слідують за хворобою,

– наголосили у МОЗ.

Клінічні дослідження підтверджують, що щеплення – це цілком безпечно та навіть потрібно. Вакцинацію проти COVID-19 може зробити будь-яка людина, яке живе із ВІЛ. Мовиться також про дітей від 12 років, яким для цього потрібен дозвіл батьків чи опікунів.

Відповідно до рекомендацій CDC, щеплення від інших інфекцій пацієнтам з ВІЛ не рекомендують проводити протягом двох тижнів з моменту вакцинації від COVID-19.