Як захиститись від коронавірусу людям з ВІЛ
Джерело:МОЗ України
Наразі немає досліджень, які б стверджували, що люди з ВІЛ (вірусом імунодефіциту людини) більш схильні до інфікування коронавірусом. Однак вони загалом є вразливими до будь-яких інфекцій.
Тож у Міністерстві охорони здоров'я опублікували рекомендації, як захиститись від коронавірусної хвороби конкретно людям із ВІЛ.
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За інформацією Центрів контролю та профілактики хвороб США (CDC), люди, які живуть з ВІЛ, можуть мати більшу ймовірність важкого перебігу коронавірусу.
Як захиститись від COVID-19
Тож, як людям із цією недугою вберегтися можливих наслідків під час пандемії коронавірусу? Серед інших базових порад, у відомстві згадали й такі:
- консультуйтеся з лікарем та регулярно приймати антиретровірусні препарати;
- створіть запас препаратів для АРТ на наступні 30 – 90 днів (це дозволить уникнути черг під час походів за ліками);
- вакцинуйтесь від грипу та пневмококової інфекції;
- зробіть щеплення проти COVID-19;
- якщо захворіли на COVID-19, не скасовуйте самостійно прийом жодних ліків, які вживали раніше.
Тож люди з ВІЛ, як і всі інші, повинні суворо дотримуватися протиепідемічних заходів:
- правильно використовувати захисні маски;
- тримати соціальну дистанцію;
- регулярно мити руки з милом та використовувати антисептик;
- уникати великих скупчень людей.
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Чому вакцинація важлива
Метааналіз результатів кількох досліджень вказує, що люди з ВІЛ-інфекцією мають на 78% вищий ризик померти внаслідок ускладнень від COVID-19. Саме тому вакцинація від COVID-19 для них є життєво необхідною.
Від ризику захворіти на COVID-19 не застрахована жодна людина. Водночас люди, які живуть із ВІЛ, та ті, хто не приймають антиретровірусну терапію, загалом є вразливими до будь-яких інфекцій, а відповідно й до тих ускладнень, які слідують за хворобою,
– наголосили у МОЗ.
Клінічні дослідження підтверджують, що щеплення – це цілком безпечно та навіть потрібно. Вакцинацію проти COVID-19 може зробити будь-яка людина, яке живе із ВІЛ. Мовиться також про дітей від 12 років, яким для цього потрібен дозвіл батьків чи опікунів.
Відповідно до рекомендацій CDC, щеплення від інших інфекцій пацієнтам з ВІЛ не рекомендують проводити протягом двох тижнів з моменту вакцинації від COVID-19.
Як протестуватися на ВІЛЦе можна зробити у:
• сімейного лікаря;
• в будь-якому закладі охорони здоров'я, який надає послуги в межах Програми медичних гарантій;
• і в пунктах тестувань неурядових організацій.