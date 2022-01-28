Лікарка-імунологиня Прикарпатського клінічного онкоцентру та кандидатка медичних наук Галина Курилів поділилася порадами, як вберегтися від недуги. Що робити, щоб мати найбільше шансів ухилитися від важкого перебігу та бути здоровим – читайте далі.

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Насамперед вона порадила отримати повний курс щеплення проти коронавірусу та бустерну дозу. У разі ослабленого через важкі хвороби імунітету – додаткову дозу.

До слова! Кабінет міністрів України удвічі скоротив мінімальний термін отримання бустерної дози вакцини проти коронавірусу. Тепер усім охочим її можна зробити вже через 3 місяці після другого щеплення.

Є ще кілька простих правил, які можуть врятувати вам життя. Про них неодноразово розповідали лікарі, однак іноді не всі українці їх дотримуються.

Звісно, пандемія уже всім набридла, однак медикиня порадила не забувати користуватися захисними масками або респіраторами, ретельно мити руки та користуватися антисептиками.

Тут ми писали скільки часу можна носити респіратор, не змінюючи його на новий.

А також обов'язково дотримуватися соціальної дистанції та уникати скупчення людей, зважаючи на особливості штаму Омікрон.

Що посилює імунітет:

збалансоване харчування;

загартовування;

прогулянки на свіжому повітрі;

фізичні вправи;

уникання стресів.

Як захистити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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