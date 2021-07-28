У США, Великій Британії та країнах ЄС зростають випадки штаму коронавірусу SARS-CoV-2 Дельта. Окрім того, цей вірус викликає складніший перебіг COVID-19.

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У США повідомляють, що станом на 16 липня 2021 року понад 97% людей, яких госпіталізують із COVID-19 – невакциновані. У МОЗ нагадали, що щеплення проти COVID-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.

У кожного українця є можливість вакцинуватися:

у найближчому пункті щеплення;

у центрі масової вакцинації;

або до вас приїде мобільна бригада (до організованих колективів понад 50 людей та маломобільних громадян).

Штам коронавірусу Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували більш ніж 100 країнах світу. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії, Великій Британії, США та Німеччині.

Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.

Згідно з даними британського МОЗ, ризик заразитися штамом Дельта повторно на 46% більший, ніж Альфою. При цьому найвищий ризик спостерігається вже через пів року після першого зараження й одужання.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу