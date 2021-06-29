Як захиститися від штаму коронавірусу Дельта: поради ВООЗ

Коронавірус мутує і відомо, що інфікуватися штамом Дельта можуть навіть вакциновані від недуги люди. У ВООЗ наголосили, що берегтися мають й щеплені проти COVID-19.

Так, навіть людям, які пройшли курс імунізації проти коронавірусу, потрібно продовжувати дотримуватися заходів індивідуального захисту. Про це вкотре наголосила Всесвітня організація охорони здоров'я.

До теми Як зрозуміти, що ви захворіли на штам коронавірусу Дельта

Помічниця генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків та медичних виробів Маріангела Сімао заявила, що людям, які отримали навіть 2 дози вакцини, все ще може загрожувати новий штам коронавірусу.

Їм (вакцинованим людям – 24 канал) все ще потрібно захищатися,

– заявила Сімао.

Як вберегтися від штаму коронавірусу Дельта: рекомендації ВООЗ

дотримуватися соціальної дистанції,

перебувати у провітрюваних приміщеннях,

мити руки,

уникати скупчення людей.

Що варто знати про штам Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у 92 країнах. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

Штам коронавірусу Дельта одразу викликав занепокоєння. Ще на початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу