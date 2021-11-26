З 4 по 9 листопада 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела круглі столи про майбутнє пандемії та інші можливі інфекційні загрози. За підсумками обговорень з'явилось кілька сценаріїв майбутнього.

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A Little Happiness – трохи щастя

Згідно з цим сценарієм незабаром захворюваність на коронавірус візьмуть під контроль і пандемія закінчиться. У більшості населення з'явиться імунітет після вакцинації чи хвороби. Людство стане більш підготовленим до спалахів інших інфекцій у майбутньому. Наприклад, країни розроблять план мобілізації систем охорони здоров'я.

I Love You, I Hate You – я тебе люблю, я тебе ненавиджу

Через п'ять років після першого спалаху коронавірус через мутації продовжить циркулювати в популяції та стане частиною нашого життя, як грип або риновірус, який викликає застуду. Але довгострокові наслідки пандемії для систем охорони здоров'я, економіки та навколишнього середовища ставатимуть дедалі помітнішими у всьому світі.

Heartbreak Hotel – готель розбитих сердець

Вірус еволюціонує і стане ще заразнішим. Країни не зможуть домовитися про єдині профілактичні заходи – відсутність єдиного фронту проти пандемії призведе до того, що соціально-економічна, технологічна, екологічна та політична нерівність у світі стане ще більшою.

Here Comes Trouble – а ось і біда

На тлі пандемії коронавірусу з'явиться нова пандемія іншого захворювання. Країни не в змозі впоратися з подвійною загрозою: заходи охорони здоров'я суперечливі, світова економіка руйнується. Все частіше відбуватимуться екстремальні погодні явища: повені та торнадо. Людство втомиться і щосили намагатиметься впоратися.