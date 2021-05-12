Як записатися на вакцинацію проти коронавірусу через додаток "Дія"

Нині стало відомо, що людей, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія", вакцинуватимуть проти коронавірусу у вихідні дні. Ми вирішили нагадати, як записатися на щеплення за допомогою додатку та які ще є шляхи отримати вакцину в Україні.

Від 15 травня люди, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія", зможуть вакцинуватися проти коронавірусу в порядку живої черги. Але у вихідні дні.

До теми Людей, які записалися на вакцинацію через "Дію", щеплюватимуть найближчим часом, – Шмигаль

Охочих вакцинуватимуть будь-яким з доступних препаратів. Лише окрім тих, які Україна отримала в межах ініціативи COVAX, оскільки вони розраховані на реалізацію національного плану вакцинації.

Станом на 11 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалась 535 951 людина.

Як зареєструватися на вакцинацію через "Дію"

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся у кабінеті громадянина на diia.gov.ua. У розділі "Послуги" оберіть "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19". Вкажіть, чим ви займаєтесь, та оберіть місто, у якому будете вакцинуватися. Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями у "Дії". Система повідомить вас, коли відкриється запис на щеплення.



На вакцинацію можна записатися через додаток чи портал "Дія" / Фото 24 каналу

Зауважимо, що є ще декілька шляхів записатися на вакцинацію: через контакт-центр МОЗ (0 800 60 20 19), через свого сімейного лікаря або за допомогою пунктів щеплення, контактні дані кожного з яких вказані у документі.

Як записатися на щеплення без декларації

Пацієнти можуть самостійно звертатися за отриманням вакцини. Відсутність сімейного лікаря не може стати підставою для відмови у проведенні щеплення. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то необхідно взяти з собою документи, які посвідчують особу: паспорт та ідентифікаційний код. Це потрібно для того, аби лікар вніс ваші дані до системи.

Якщо вам відмовили у проведенні щеплень через декларацію, про це необхідно повідомити:

у контакт-центр МОЗ – 0 800 60 20 19,

або контакт центр НСЗУ – 16-77.

Чи можна вакцинуватися в іншій області та як це зробити

Вакцинуватися не обов'язково саме в тому регіоні, де заключена декларація з сімейним лікарем.

Записатися на отримання вакцини можна у будь-якому зручному пункті щеплення не зважаючи на ваше місце проживання або реєстрації.