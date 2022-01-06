Як записатися на бустерну дозу вакцини в Україні

Усі охочі у віці від 18 років можуть отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Від моменту отримання дози людина отримає новий COVID-сертифікат з терміном дії 270 днів.

Бустер можна отримати не раніше ніж через 6 місяців після отримання 2 дози. Але не пізніше ніж через 9 місяців.

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Як записатися на вакцинацію бустерною дозою

Записатись на щеплення можна через застосунок Helsi або на сайті системи.

Чим вакцинуватимуть:

Для бустерної дози МОЗ рекомендує мРНК вакцину від компаній Moderna або Pfizer.

Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Чи можна вводити бустерну дозу тим, хто отримав додаткову дозу вакцини

Люди з ослабленим імунітетом, яким нині вводять додаткову дозу вакцини проти COVID-19, також зможуть отримати бустерну дозу. Але у такому випадку вона повинна вводитись через 3 – 6 місяців після додаткової.

Новий сертифікат можна буде згенерувати у застосунку Дія орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу сертифікат за попередню повну вакцинацію залишатиметься дійсним.