Як записатися на бустерну дозу вакцини в Україні
6 січня 2022 , 17:26Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Helsi.me
Усі охочі у віці від 18 років можуть отримати бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Від моменту отримання дози людина отримає новий COVID-сертифікат з терміном дії 270 днів.
Бустер можна отримати не раніше ніж через 6 місяців після отримання 2 дози. Але не пізніше ніж через 9 місяців.
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Як записатися на вакцинацію бустерною дозою
Записатись на щеплення можна через застосунок Helsi або на сайті системи.
Чим вакцинуватимуть:
- Для бустерної дози МОЗ рекомендує мРНК вакцину від компаній Moderna або Pfizer.
- Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
- За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Чи можна вводити бустерну дозу тим, хто отримав додаткову дозу вакцини
Люди з ослабленим імунітетом, яким нині вводять додаткову дозу вакцини проти COVID-19, також зможуть отримати бустерну дозу. Але у такому випадку вона повинна вводитись через 3 – 6 місяців після додаткової.Зверніть увагу: Новий сертифікат можна буде згенерувати у застосунку Дія орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу сертифікат за попередню повну вакцинацію залишатиметься дійсним.