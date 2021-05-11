Коли на шкіру людини впливає ультрафіолет, починає вироблятися меланін. Саме меланін робить шкіру темнішою – це така захисна реакція організму. Але меланін виробляється не відразу, тому іноді здається, що людина засмагає довго, а колір шкіри не міняється.

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Як правильно засмагати

Деякі люди можуть засмагати годинами, а інші – отримують опік за кілька хвилин на сонці. Але навіть якщо людина темношкірий і не червоніє, це не означає, що сонце не шкодить. Щорічно в США реєструють 33 000 випадків сонячних опіків, які потребують медичної допомоги. І опіки отримують різні люди – це не залежить від расової та етнічної груп.

Тобто без сонцезахисного крему опік можуть отримати всі. Ось чому головна рекомендація – користуватися сонцезахисним кремом з фактором захисту SPF 30 і вище. Крем потрібно наносити більш та оновлювати кожні дві години.

Крім сонцезахисного крему також важливо:

Час з 11:00 до 15:00 проводити в тіні. Безпосередньо на сонці користуватися сонцезахисними окулярами й прикриватися одягом, наприклад капелюхом і футболкою з довгими рукавами. Після засмаги наносити заспокійливий крем або спрей. Якщо шкіра вже почервоніла, триматися подалі від сонця – поки почервоніння не зникне. Пити більше чистої води, щоб не було зневоднення. З цієї ж причини не пити алкоголь на пляжі. Частіше міняти положення тіла, щоб не обгоріла одна сторона. Не спати на сонці. Робити перерви й відпочивати від прямого сонця в тіні. Чим менше цих перерв, тим більша ймовірність отримати опік.

Кому потрібно бути особливо обережним

Особливо обережними на сонці потрібно бути людям:

з блідою, білої або світло-коричневою шкірою;

з веснянками, родимками, світлим або рудим волоссям;

які швидше згорають, ніж загоряють.

Також потрібно бути обережним, якщо ви рідко буваєте на сонці, а зараз приїхали у відпустку в жарку країну – обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом і не засмагати в денний час.