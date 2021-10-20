Так, надмірна вага й ожиріння також можуть впливати на симптоми у пацієнтів з легкими формами COVID-19. У дослідженні взяли участь 522 людини.

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Серед пацієнтів були як дорослі, так і діти. У кожного з них був позитивний результат тесту на SARS-CoV-2, але перебіг хвороби був не важким – вони лікувалися вдома.

Підлітки й дорослі з надлишковою вагою або ожирінням мали більше симптомів у порівнянні з іншими. Вони частіше страждали від кашлю та задишки.

Ці цифри говорять про необхідність забезпечення вакцинації проти COVID-19 людей з надмірною вагою й ожирінням,

– заявив старший автор дослідження Піа С. Паннарадж.

Інші ризики ожиріння: дані МОЗ України