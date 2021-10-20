Так, надмірна вага й ожиріння також можуть впливати на симптоми у пацієнтів з легкими формами COVID-19. У дослідженні взяли участь 522 людини.
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Серед пацієнтів були як дорослі, так і діти. У кожного з них був позитивний результат тесту на SARS-CoV-2, але перебіг хвороби був не важким – вони лікувалися вдома.
Підлітки й дорослі з надлишковою вагою або ожирінням мали більше симптомів у порівнянні з іншими. Вони частіше страждали від кашлю та задишки.
Ці цифри говорять про необхідність забезпечення вакцинації проти COVID-19 людей з надмірною вагою й ожирінням,
– заявив старший автор дослідження Піа С. Паннарадж.
Інші ризики ожиріння: дані МОЗ України
- Ожиріння на 180% збільшує ризик виникнення раку підшлункової залози.
- Зі збільшенням індексу маси тіла та окружності талії пропорційно зростає ризик раку прямої кишки.
- Ожиріння часто стає причиною депресії. Й це немов замкнуте коло, адже депресивний чи тривожний розлади призводять до переїдання та ожиріння.
- Ожиріння не псує здоров’я у короткотривалій перспективі. Але з часом його вплив стає помітним: зростає ризик апное (зупинки дихання уві сні), діабету 2 типу, атеросклерозу та інших серцево-судинних хвороб та порушення роботи нирок.
- Особливо на розвиток різних хвороб впливає вісцеральний жир (внутрішній).
- Вісцеральне ожиріння в чоловіків призводить до гормональних проблем та збільшення ризику еректильної дисфункції. В жировій тканині фермент альфа-редуктаза перетворює тестостерон в одну із форм естрогену, жіночого гормону.
- "Метаболічно здорові" люди із зайвою вагою чи ожирінням справді бувають, але це насправді це не привід уникати схуднення. Адже ожиріння є універсальним фактором передбачення передчасної смерті.
- У 35-65% жінок з ожирінням розвивається синдром полікістозних яєчників, збільшується ризик ускладнень впродовж вагітності й пологів та частіше виникає потреба в кесарському розтині.